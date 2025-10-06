Leżą na strychach i zwiększają powoli swoją wartość

W mediach społecznościowych coraz głośniej słychać o sentymentalnym powrocie do "prostszych czasów" - sprzęty, telefony, nawet niewielkie przedmioty codziennego użytku właśnie zaliczają swój wielki powrót. Młodzi dorośli z Generacji Z są zafascynowani latami 90. i wczesnymi 2000., kiedy to nie istniało FOMO (Fear Of Missing Out), nikt nie był przebodźcowany ciągle pojawiającymi się powiadomieniami na telefonie, a internet mieli nieliczni. Młodzi masowo kupują za fortunę telefony z klapką, które nie mają dostępu do sieci. Ograniczają się świadomie tylko do niezbędnych rozmów telefonicznych i sms-ów, rezygnując z ciągłego oglądania filmików i odpisywania na wiadomości czy komentarze.

Zmęczenie ciągłym byciem online to nie wszystko. Kolejne pokolenia pragną powrotu do jeszcze większej prostoty. Cyfrowość, która wkracza do naszych domów także prowadzi do przestymulowania. Spora część osób celowo rezygnuje z odkurzaczy nowej generacji, które same czyszczą podłogę, woli posłuchać muzyki z fizycznych płyt CD czy kaset i nosić na nadgarstku tradycyjny zegarek.

Na tej fali wiele przedmiotów, które millenialsi uznają za niepotrzebne, przestarzałe śmieci, nabiera coraz większej wartości. Sporo z tych rzeczy wiele osób wciąż trzyma w szufladach czy w piwnicach. Lepiej ich nie wyrzucać, bo można na nich sporo zarobić. Niektóre mogą was zadziwić.

Zegarki mechaniczne / klasyczne czasomierze

Zegarki mechaniczne / klasyczne czasomierze

Zegarki mechaniczne (zwłaszcza stare egzemplarze, limitowane edycje, modele z historią) cieszą się rosnącym zainteresowaniem kolekcjonerów.

Szczególnie wartości mają egzemplarze z kompletem oryginalnych części, w dobrym stanie, z dokumentacją - wtedy cena może "skoczyć" wielokrotnie ponad wartość użytkową.

W Polsce np. zegarki z marek PRL-owskich (Błonie, Polan) już dziś osiągają ceny rzędu kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Co warto sprawdzić / zachować:

czy koperta, szkło, wskazówki są oryginalne,

czy mechanizm działa (lub da się go naprawić przez zegarmistrza),

czy producent / model / numer seryjny jest możliwy do ustalenia,

dokumentację, pudełko, instrukcję - te dodatki potrafią znacznie podbić wartość.

Kasety magnetofonowe i VHS (stare nośniki muzyki / video)

Retro wraca do mody - muzyka na taśmach, nostalgiczne brzmienie, wyjątkowe wydania. Kasety magnetofonowe z PRL-u lub rzadkie wydania zagranicznych artystów są już dziś poszukiwane przez kolekcjonerów.

Podobnie kasety VHS: stare nagrania, koncerty, rzadkie wydania, potrafią dziś osiągać ceny, które mnożą się w stosunku do wartości użytkowej.

Na co zwrócić uwagę:

stan fizyczny: czy taśma nie jest zniszczona, nagrana czy nie "przebita",

czy pudełko, etykieta, okładka są oryginalne i czytelne,

czy to wyjątkowe wydanie, limitacja, wersja demo, wersja zagraniczna, itp.

Stare kable, ładowarki i elementy elektroniczne

Również stare kable i ładowarki, które dziś większość z nas by wyrzuciła, w przyszłości mogą nabrać wartości. Części elektroniczne z dawnych czasów, z końcówkami, które już nie są produkowane, czy komponenty stosowane w urządzeniach vintage, mogą być poszukiwane przez elektroników, kolekcjonerów starych sprzętów czy hobbystów DIY.

Na co patrzeć:

czy są sprawne lub łatwe do naprawy,

czy to specyficzny typ (starszy standard, unikalny wtyk, kabel sygnałowy w specjalnym układzie),

czy można je odrestaurować lub zabezpieczyć (np. przed korozją),

czy istnieje nisza kolekcjonerów elektroniki retro.

Plastikowe słomki

Plastikowe słomki

Po zakazach wprowadzanych w UE plastikowe słomki stały się symbolem minionej epoki jednorazówek. Choć dziś kojarzą się z masówką i tandetą, dla przyszłych kolekcjonerów mogą być jak kapsuła popkultury - rekwizyt z czasów, gdy McDonald's czy kultowe napoje podawało się właśnie z nimi.

Na co zwrócić uwagę:

edycje z logotypami marek,

limitowane kolory,

nietypowe kształty (spiralne, neonowe).

Tradycyjne żarówki

Klasyczne żarówki żarnikowe już dziś są coraz trudniej dostępne, bo przepisy wymusiły przejście na LED-y. Tymczasem ich ciepłe, przytulne światło i oldschoolowy design doceniają zarówno dekoratorzy wnętrz, jak i kolekcjonerzy vintage.

Na co zwrócić uwagę:

nienaruszone opakowania,

rzadkie kształty (np. żarówki kuliste, spiralne, "edisonowskie"),

stare marki

Kuchenki gazowe

Kuchenki gazowe

W obliczu coraz większej elektryfikacji i dyskusji o wycofywaniu gazu, tradycyjne kuchenki mogą zyskać status "retro premium". Już teraz niektóre modele z lat 70. czy 80. wracają do łask jako element wystroju industrialnych mieszkań.

Na co zwrócić uwagę:

charakterystyczny design epoki PRL,

unikatowe pokrętła,

emaliowane wykończenia,

oryginalne tabliczki znamionowe.

Proste sprzęty kuchenne

Proste sprzęty kuchenne

W erze smart-urządzeń i wszechobecnych ekranów dotykowych, minimalistyczne sprzęty z dawnych lat zaczynają być postrzegane jako trwałe i stylowe. Toster czy czajnik sprzed 40 lat nie miał Wi-Fi, ale miał duszę i nie psuł się po dwóch sezonach.

Na co zwrócić uwagę:

sprzęty z charakterystycznym wzornictwem lat 60.-90.,

metalowe obudowy,

pastelowe kolory,

logotypy znanych marek w starych wersjach.

Wieczne pióra

Wieczne pióra

Wieczne pióro to kwintesencja elegancji, a starsze egzemplarze, zwłaszcza renomowanych marek, potrafią osiągać zawrotne ceny. Dla jednych to narzędzie kolekcjonerskie, dla innych sposób na podkreślenie stylu życia.

Na co zwrócić uwagę:

marki jak Parker, Pelikan, Waterman czy Montblanc,

oryginalne pudełka,

edycje limitowane,

grawerunki.

Starsze klawiatury komputerowe

Starsze klawiatury komputerowe

Stare klawiatury mechaniczne, szczególnie te z tzw. przełącznikami "buckling spring" albo pierwsze modele IBM czy Cherry, mają dziś status kultowych. Dla gamerów i programistów to sprzęt legendarny, wytrzymały, niezniszczalny i z charakterystycznym "klikiem".

Na co zwrócić uwagę:

modele IBM Model M, stare Cherry MX,

oryginalne kable PS/2,

komplet klawiszy bez wytarć.

