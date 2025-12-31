Spis treści: Dlaczego warto zrobić porządki jeszcze przed Nowym Rokiem Rzeczy, które powinny zniknąć z domu przed 2026 rokiem Jak sprzątać bez frustracji i wyrzutów sumienia

Dlaczego warto zrobić porządki jeszcze przed Nowym Rokiem

Wendy Trunz, ekspertka ds. organizacji przestrzeni, w rozmowie z serwisem goodhousekeeping.com podkreśliła, że nadmiar przedmiotów w domu wpływa nie tylko na estetykę, ale także na nasze samopoczucie.

Zalegające "przydasie", nieużywane ubrania czy przeterminowane produkty tworzą wizualny chaos, który potrafi podświadomie męczyć. Jak zauważa specjalistka, pozbycie się zbędnych rzeczy przed wejściem w nowy rok pozwala stworzyć przestrzeń wypełnioną wyłącznie tym, co naprawdę lubimy i czego używamy. Efekt? Więcej spokoju, lekkości i poczucie świeżego startu już od pierwszych dni stycznia.

Rzeczy, które powinny zniknąć z domu przed 2026 rokiem

Ekspertka radzi, by porządki zacząć od najprostszych kategorii, gdzie decyzje nie wymagają emocjonalnego zaangażowania. Na pierwszym miejscu znajduje się żywność - przegląd spiżarni, lodówki i zamrażarki często ujawnia produkty dawno po terminie lub takie, o których istnieniu zapomnieliśmy. Te nadające się jeszcze do spożycia warto oddać do banków żywności.

Kolejna kategoria to przeterminowane leki, które zamiast pomagać, mogą zaszkodzić. Warto też przejrzeć odzież - zwłaszcza płaszcze, czapki czy rękawiczki, ale również ubrania z minionych sezonów, które już nie pasują lub są zużyte. Podobna selekcja dotyczy sprzętu sportowego, skarpet bez pary, zniszczonych dekoracji świątecznych czy zabawek i gier z brakującymi elementami.

Nie zapominajmy również o książkach, które już przeczytaliśmy, oraz o zdjęciach w ramkach, których nie chcemy dłużej eksponować - można je bezpiecznie przenieść do albumów. Na końcu listy znajdują się dokumenty, stare rachunki i niepotrzebna korespondencja, które często latami zalegają w szufladach.

Jak sprzątać bez frustracji i wyrzutów sumienia

Kluczem do skutecznych porządków jest działanie krok po kroku i trzymanie się konkretnego planu. Wendy Trunz podkreśla, że decyzje warto opierać na faktach - datach ważności, stanie przedmiotów czy ich realnej użyteczności - a nie na sentymencie. Dzięki temu proces przebiega szybciej i bez poczucia straty.

Ekspertka zachęca także do oddawania rzeczy w dobrym stanie rodzinie, znajomym lub organizacjom charytatywnym. To nie tylko porządkuje przestrzeń, ale też daje satysfakcję. Efekt noworocznych porządków jest odczuwalny natychmiast: dom staje się lżejszy, bardziej funkcjonalny i gotowy na nowy rok - bez zbędnego balastu.

