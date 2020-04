Telewizor. Ostatnia deska ratunku na nudę

Dzięki zaawansowanej technologii, którą otaczamy się coraz częściej i chętniej (bo i jej dostępność jest zdecydowanie większa niż kiedyś) nuda w domu właściwie nam nie grozi. Do niedawna triumfy święciły laptopy, jednak zdetronizować je z miejsca ulubionego sprzętu domowego, szansę ma… telewizor. Jak to możliwe?

Czasy, kiedy telewizor był wyłącznie przekaźnikiem treści nadawanych przez zaledwie kilka kanałów, dawno już minęły. Dziś od tego urządzenia oczekujemy dużo więcej - to właśnie często wokół niego koncentruje się życie rodzinne. I nie należy rozumieć tego źle: jako biernego przyjmowania kolorowych obrazków i migawek z całodobowych programów informacyjnych.

Nowoczesny telewizor powinien pełnić bowiem funkcje kina domowego oraz ekranu do gier, mieć swobodny dostęp do Internetu i serwisów streamingowych, a co za tym idzie licznych treści rozrywkowych i edukacyjnych. Wówczas faktycznie stanie się sprzętem nie tylko uniwersalnym, ale niezbędnym, by w pełni korzystać z możliwości, jakie oferuje współczesny świat. Czego zatem szukać w telewizorze, przy którym zapomnimy, czym w ogóle jest nuda?



W dobie powszechnego dostępu do serwisów streamingowych, serwisów VoD oraz telewizji cyfrowej (a wraz z nią specjalnych kanałów filmowych), trudno wyobrazić sobie telewizor bez udogodnień dla kinomanów. Podstawą jest oczywiście dostęp do wspomnianych serwisów oraz intuicyjne menu, po którym użytkownik porusza się sprawnie i bez żadnych przeszkód. Ale to nie wszystko! Aby atmosferę i warunki kinowe przenieść do domu czy mieszkania, sprzęt powinien spełniać kilka innych warunków.



Po pierwsze: każdemu miłośnikowi filmów i seriali zależy na jakości obrazu. Jego nieskazitelność: szczególnie głęboką czerń i wyraźne kontrasty (pozwalające dostrzec każdy szczegół) gwarantuje technologia OLED - jeszcze parę lat temu stosowana wyłącznie w monitorach i wyświetlaczach o niewielkiej przekątnej (m.in. smartfonach). W telewizorach stosuje ją np. marka LG (która jest zresztą jedynym producentem paneli OLED do telewizorów) i osiąga dzięki temu niezwykłe rezultaty. Na czym ona polega? W technologii OLED podświetlony jest każdy piksel z osobna (jedna dioda odpowiada za jeden piksel), dzięki czemu obraz, który oglądamy, ma dokładnie takie kolory, jakie zaplanowali jego twórcy. Dotyczy to, jak już wspomniano, czerni, ale także jasnych barw: świateł czy pasm bieli (np. śniegu).



W parze z doskonałym obrazem iść powinien rewelacyjny dźwięk: przestrzenny, chciałoby się rzecz - po prostu kinowy. To także już możliwe, nawet jeśli nie zamierzamy inwestować w specjalny zestaw głośników. Doznania takie gwarantuje bowiem m.in. technologia Dolby Atmos, której początki przypadają na 2012 rok. Najpierw instalowana wyłącznie w kinach, dziś także w sprzęcie do użytku domowego, m.in. telewizorach LG OLED. Dźwięk w Dolby Atmos tworzy się, umieszczając poszczególne obiekty, które go wydają w trójwymiarowej przestrzeni. Ich ścieżki dźwiękowe nachodzą na siebie, a sprzęt audio stara się odtworzyć ich rozmieszczenie i dźwiękową "trójwymiarowość" za pomocą dostępnych głośników. Efekt? Gdy na ekranie przelatuje owad, mamy wrażenie, jakby krążył tuż obok naszego ucha. Prawda, że brzmi ekscytująco?



Ale telewizor - sprzęt używany niemal codziennie - musi być też funkcjonalny. Pamiętać należy, że dla naszej wygody powinien mieć możliwość szybkiego i bezproblemowego sparowania ze smartfonem. Tak, byśmy bez ruszania się z kanapy, mogli wyświetlić na nim zdjęcia czy inne pliki z telefonu. Przydatna jest również możliwość doinstalowania aplikacji według naszych potrzeb i upodobań - jeśli w menu chcemy mieć skróty do dziesięciu serwisów streamingowych, mamy do tego prawo. Wspaniałą, z punktu widzenia kinomanów i melomanów, funkcją jest również autokalibracja dźwięku, czyli dostosowanie go do wielkości pomieszczenia, w którym znajduje się telewizor.



Atrakcyjne, a wciąż nie tak powszechne, jest także wyszukiwanie głosowe (mikrofon wbudowany jest w pilota i to właśnie do niego zwracamy się, chcąc wyszukać na telewizorze konkretne informacje). W ten sposób możemy wybrać film (np. prosząc o znalezienie tytułów z ulubionym aktorem lub zawężając pole wyszukiwania do konkretnego gatunku).



Łatwy dostęp do aplikacji w połączeniu z wyszukiwaniem głosowym zachęca do pełnego wykorzystywania nowoczesnego telewizora z dostępem do Internetu. Mowa tutaj o dostępie do kanałów i filmów edukacyjnych, ale także np. do nagrań z instruktorami i sportowcami, które pozwolą zamienić nam pokój w klub fitness, jeśli tylko mamy taką ochotę.



Nie zapominajmy, że telewizor - często umieszczony w centralnym punkcie mieszkania czy domu - służy nam często jako ekran do gier: tych tradycyjnych, ale też sieciowych. Co powinien mieć, by nawet wytrawni gracze byli zadowoleni z zakupionego sprzętu? Podstawą jest dobry HDR, czyli technologia polegająca na zwiększeniu rozpiętości między najciemniejszymi i najjaśniejszymi tonami, w efekcie której widziany na ekranie obraz jest realistyczny, pełen żywych kolorów. Oczywiście, liczy się także niski input lag, czyli długość czasu w jakim sygnał wysłany z podłączonego urządzenia zewnętrznego, np. konsoli, zostanie wyświetlony na ekranie. Im jest on niższy tym gra się nam płynniej, a szanse na sukces w grach multiplayer wzrastają.



Zatem czas najwyższy, by zerwać ze stereotypem telewizora jako synonimu mało kreatywnego i niewiele wnoszącego w nasze życie sposobu spędzenia wolnego czasu. Dziś (o ile wybierzemy odpowiedni model) to centrum rozrywki: kino, pokój gier i sala lekcyjna w jednym. Gdy umiejętnie skorzystamy ze zdobyczy technologii, o nudzie w domu możemy zapomnieć na zawsze.



