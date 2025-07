To, co rzeczywiście ma znaczenie, to sposób przygotowania. Surowy borowik ceglastopory może powodować dolegliwości żołądkowe: nudności, bóle brzucha, wymioty. Dlatego musi być zawsze dokładnie ugotowany, usmażony lub upieczony. To grzyb jadalny, ale tylko po obróbce cieplnej - minimum 15-20 minut smażenia lub gotowania pozwala bezpiecznie go spożywać. Niektóre przewodniki grzybiarskie przez lata traktowały ten gatunek z rezerwą właśnie ze względu na ryzyko spożycia na surowo.