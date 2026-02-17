Ten jeden detal w mieszkaniu może dodawać ci lat. Ma go większość Polaków
Zdarza ci się spojrzeć w lustro w domu i mieć wrażenie, że wyglądasz na bardziej zmęczoną niż chwilę wcześniej na zewnątrz? To nie zawsze kwestia gorszego dnia czy braku snu. Projektanci wnętrz coraz częściej zwracają uwagę na jeden element aranżacji, który może wyostrzać rysy twarzy i podkreślać niedoskonałości. Co ciekawe, pojawia się w wielu polskich domach.
Światło może "odmładzać" ale i "postarzać"
Sposób oświetlenia wnętrza ma większy wpływ na nasz wygląd, niż mogłoby się początkowo wydawać. Projektanci wnętrz coraz częściej zwracają uwagę, że kontrastowe, chłodne światło - zwłaszcza to montowane nad głową - tworzy ostre cienie pod oczami, w okolicach nosa i ust, przez co rysy twarzy wydają się bardziej zmęczone i "ostrzejsze", a tym samym "starsze".
Efekt ten nie jest wyłącznie subiektywnym wrażeniem. Badania nad percepcją twarzy pokazują, że kierunek oraz temperatura barwowa światła wpływają na ocenę wieku, zdrowia i atrakcyjności. Górne, zimne światło podkreśla zmarszczki i nierówności skóry, a światło rozproszone i cieplejsze łagodzi kontrasty oraz "wygładza" optycznie cerę.
Więcej punktowego oświetlenia, zamiast jednego górnego
Eksperymenty z zakresu psychologii percepcji wskazują, że cienie modelujące twarz są jednym z ważniejszych czynników w określaniu czyjegoś wieku. Analizy publikowane m.in. w Perception oraz Journal of Vision wykazały, że manipulowanie oświetleniem (kierunkiem padania światła i kontrastem) zmieniało ocenę wieku badanych osób nawet o kilka lat. Z kolei badania nad temperaturą barwową światła opisywane m.in. w Lighting Research & Technology pokazują, że chłodne światło zwiększa widoczność nieperfekcyjnych detali skóry i nierówności. Dlatego architekci wnętrz zalecają łączenie kilku źródeł światła o cieplejszej barwie i unikanie pojedynczego, ostrego oświetlenia sufitowego w strefach, w których często przebywamy i przyjmujemy gości. Lepiej postawić na kilka punktowych lampek i lamp stojących koniecznie w cieplejszych tonach niż na jedno duże, górne oświetlenie w zimnej tonacji.
