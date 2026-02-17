Światło może "odmładzać" ale i "postarzać"

Sposób oświetlenia wnętrza ma większy wpływ na nasz wygląd, niż mogłoby się początkowo wydawać. Projektanci wnętrz coraz częściej zwracają uwagę, że kontrastowe, chłodne światło - zwłaszcza to montowane nad głową - tworzy ostre cienie pod oczami, w okolicach nosa i ust, przez co rysy twarzy wydają się bardziej zmęczone i "ostrzejsze", a tym samym "starsze".

Chłodne, górne oświetlenie będzie niekorzystnie wpływać na szacowanie wieku 123RF/PICSEL

Efekt ten nie jest wyłącznie subiektywnym wrażeniem. Badania nad percepcją twarzy pokazują, że kierunek oraz temperatura barwowa światła wpływają na ocenę wieku, zdrowia i atrakcyjności. Górne, zimne światło podkreśla zmarszczki i nierówności skóry, a światło rozproszone i cieplejsze łagodzi kontrasty oraz "wygładza" optycznie cerę.

Więcej punktowego oświetlenia, zamiast jednego górnego

Punktowe, ciepłe źródła światła optycznie odejmą nam lat Leonid Iastremskyi 123RF/PICSEL

Eksperymenty z zakresu psychologii percepcji wskazują, że cienie modelujące twarz są jednym z ważniejszych czynników w określaniu czyjegoś wieku. Analizy publikowane m.in. w Perception oraz Journal of Vision wykazały, że manipulowanie oświetleniem (kierunkiem padania światła i kontrastem) zmieniało ocenę wieku badanych osób nawet o kilka lat. Z kolei badania nad temperaturą barwową światła opisywane m.in. w Lighting Research & Technology pokazują, że chłodne światło zwiększa widoczność nieperfekcyjnych detali skóry i nierówności. Dlatego architekci wnętrz zalecają łączenie kilku źródeł światła o cieplejszej barwie i unikanie pojedynczego, ostrego oświetlenia sufitowego w strefach, w których często przebywamy i przyjmujemy gości. Lepiej postawić na kilka punktowych lampek i lamp stojących koniecznie w cieplejszych tonach niż na jedno duże, górne oświetlenie w zimnej tonacji.

