Ten pies pracował całą noc, szukając ludzi pod gruzami. Poruszające zdjęcia

Karolina Iwaniuk Życie i styl

Trzęsienia ziemi, które nawiedziły Turcję i Syrię są niewyobrażalną katastrofą. Na miejscu bez ustanku pracują służby ratunkowe, a w tym psy szkolone do szukania osób pod gruzowiskami. To właśnie te zwierzęta stają się w takich momentach bohaterami. Zdjęcia psów pracujących niemal do utraty własnych sił poruszają internautów, jak zdjęcie pewnej labradorki, która szukała ludzi przez całą noc.

Zdjęcie Psy ratownicze pracują od kilku dni na gruzowiskach w Turcji i Syrii / MEXICAN MINISTRY OF FOREIGN AFFA/AFP/East News / East News