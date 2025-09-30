Chłopak numer 1

Jeśli wybrałaś pierwszą postać, oznacza to, że w miłości cenisz spokój, stabilność i lojalność. Jesteś osobą, która nie szuka zabawy na jeden wieczór, tylko trwałych i głębokich więzi. Partner, którego wybierasz, musi budzić twoje zaufanie i dawać poczucie bezpieczeństwa. Czasami możesz sprawiać wrażenie nieco zdystansowanej, ale to tylko dlatego, że nie otwierasz się przed każdym. W relacji dajesz z siebie bardzo dużo, choć wymagasz tego samego w zamian. Najważniejsza dla ciebie jest szczerość. Zdrada czy manipulacja są nie do wybaczenia. Można powiedzieć, że twoje wybory miłosne opierają się na solidnych fundamentach i są dalekie od lekkomyślności.

Mężczyzna numer 2

Wybór drugiej postaci wskazuje, że w relacjach kierujesz się charyzmą i intelektem partnera. Pociągają cię osoby pewne siebie, energiczne i takie, które potrafią zabłysnąć w towarzystwie. Sama także masz w sobie wiele ognia, dlatego potrzebujesz kogoś, kto dotrzyma ci kroku. Nuda w związku to dla ciebie największy wróg. Uwielbiasz spontaniczne pomysły, przygody i nowe doświadczenia. Bywasz wymagająca, ale w głębi serca pragniesz kogoś, kto nie tylko imponuje, ale też potrafi wysłuchać i zrozumieć. Twój wybór oznacza, że miłość traktujesz trochę jak ekscytującą podróż, pełną pasji i energii. Partner u twojego boku musi mieć siłę charakteru i pewność siebie, aby relacja mogła się rozwijać.

Facet numer 3

Jeżeli wybrałaś trzecią sylwetkę, oznacza to, że jesteś osobą romantyczną i wrażliwą. W miłości kierujesz się emocjami, a także często intuicją. Potrafisz szybko zaufać i mocno się zaangażować, dlatego doświadczasz rozczarowania. Twoje serce tęskni pragnie głębokiego porozumienia dusz i poważnej więzi. Nie zależy ci na wielkich gestach, bardziej cenisz codzienne oznaki czułości. Partner dla jest przyjacielem, z którym możesz dzielić swoje marzenia i sekrety. Twój wybór wskazuje, że miłość traktujesz jak przestrzeń pełną ciepła i szczerości, gdzie obie strony dbają o siebie nawzajem.

Postać numer 4

Wybierając czwartą sylwetkę, pokazujesz, że w związku cenisz siłę, pewność siebie i bezpieczeństwo. Pociągają cię osoby zdecydowane, które wiedzą, czego chcą, i nie boją się tego okazywać. Lubisz czuć, że możesz polegać na partnerze w trudnych chwilach i że on potrafi cię wesprzeć nie tylko słowami, ale też czynami. Jesteś osobą praktyczną w miłości. Ważna jest dla ciebie stabilność. Twój wybór wskazuje, że nie boisz się namiętności, ale jednocześnie wiesz, że prawdziwa relacja to też współpraca. Twoje serce poszukuje kogoś, kto będzie partnerem, z którym zbudujesz przyszłość.

Cień numer 5

Jeżeli wybrałaś piątą postać, oznacza to, że w miłości stawiasz na tajemniczość. Pociągają cię osoby nieoczywiste, które nie pokazują wszystkiego od razu i zostawiają miejsce na odkrywanie. Fascynują cię ludzie wrażliwi i trochę nieprzewidywalni - tacy, którzy mają własny świat i chcą zaprosić cię do jego wnętrza. Sama również nie należysz do osób w pełni otwartych, dlatego twój partner musi okazywać cierpliwość i pełne zainteresowanie. Zależy ci na więzi duchowej i intelektualnej, dlatego powierzchowność szybko ci się nudzi. Potrafisz kochać mocno i wiernie, ale potrzebujesz przestrzeni dla siebie. Twój wybór mówi, że w miłości istotna jest dla ciebie akceptacja.

Podobał ci się nasz test osobowości? Sprawdź inne:

Organizuje zagracone mieszkania. "Często pojawiają się łzy" INTERIA.PL