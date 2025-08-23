Rodzinne zagadki bywają podchwytliwe. Czasem, gdy ktoś mówi: "to siostra żony brata mojego taty", zaczynamy się zastanawiać, jak właściwie nazwać tę osobę. Pokrewieństwo to nie tylko babcia, dziadek czy kuzynka - to cała sieć powiązań, w której łatwo się pogubić. Ten test sprawdzi, czy potrafisz logicznie łączyć fakty, szybko analizować rodzinne relacje i wyciągać poprawne wnioski. Spójrz na poniższe polecenie i spróbuj je rozwiązać w mniej niż 10 sekund. Powodzenia!

Udało ci się rozpracować rodzinną łamigłówkę? Jeśli tak, to gratulacje! Oznacza to, że jesteś inteligentną osobą, która na dodatek potrafi szybko myśleć i rozwiązywać problemy. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak zmęczenie lub stres. Być może miałeś dzisiaj gorszy dzień? Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie: