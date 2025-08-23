Test pokrewieństwa: Jak szybko łączysz fakty?

Karolina Woźniak

Rodzinne więzi potrafią być bardziej skomplikowane, niż się wydaje. Wujkowie, szwagrowie, kuzyni i teściowie - łatwo się pogubić. Sprawdź w naszym teście, czy potrafisz błyskawicznie łączyć fakty i bez wahania odgadnąć, kto jest kim w rodzinnej układance.

Podchwytliwy test IQ. Kim jest ten człowiek?

Rodzinne zagadki bywają podchwytliwe. Czasem, gdy ktoś mówi: "to siostra żony brata mojego taty", zaczynamy się zastanawiać, jak właściwie nazwać tę osobę. Pokrewieństwo to nie tylko babcia, dziadek czy kuzynka - to cała sieć powiązań, w której łatwo się pogubić. Ten test sprawdzi, czy potrafisz logicznie łączyć fakty, szybko analizować rodzinne relacje i wyciągać poprawne wnioski. Spójrz na poniższe polecenie i spróbuj je rozwiązać w mniej niż 10 sekund. Powodzenia!

Kim jest dla ciebie mąż matki ojca twojego męża?
Prawidłowe rozwiązanie

Udało ci się rozpracować rodzinną łamigłówkę? Jeśli tak, to gratulacje! Oznacza to, że jesteś inteligentną osobą, która na dodatek potrafi szybko myśleć i rozwiązywać problemy. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak zmęczenie lub stres. Być może miałeś dzisiaj gorszy dzień? Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie:

Poprawna odpowiedź to: dziadek twojego małżonka.

