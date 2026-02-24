Spis treści: Trend z TikTok. Czym jest sleepmaxxing? Jakie są skutki niedoboru snu? Sygnał zobaczysz na twarzy Metody na lepszy sen okiem lekarza. Ocena trików z social mediów

Trend z TikTok. Czym jest sleepmaxxing?

Sleepmaxxing to popularny w mediach społecznościowych trend, który nawołuje, aby spać jak najwięcej i podkreśla, jak kluczową rolę w naszym życiu odgrywa regeneracja. Twórcy pokazują, w jaki sposób niewyspanie odbija się na wyglądzie, kondycji psychicznej oraz ogólnym stanie zdrowia. Doradzają także internautom, jak poprawić jakość snu. To nie tylko chwilowa moda, lecz także ważne przypomnienie, że w przebodźcowanym świecie organizm biologicznie potrzebuje więcej odpoczynku. Negatywny wpływ ma między innymi niebieskie światło emitowane przez ekrany urządzeń elektronicznych, które hamuje wydzielanie melatoniny - hormonu odpowiedzialnego za sen. Dlatego tak istotne jest, aby zadbać o odpowiednią higienę snu.

Jakie są skutki niedoboru snu? Sygnał zobaczysz na twarzy

Zdrowa osoba dorosła powinna spać średnio od 7 do 9 godzin na dobę. Długotrwałe skracanie tego czasu może prowadzić do wyraźnych konsekwencji dla organizmu. Najszybciej odczuwalne jest fizyczne wyczerpanie, któremu często towarzyszą trudności z koncentracją, problemy z pamięcią oraz wahania nastroju.

Chroniczny brak snu odbija się także na wyglądzie - mogą pojawić się cienie pod oczami, a skóra traci jędrność i szybciej się starzeje. Sen odgrywa bowiem kluczową rolę w regeneracji organizmu i zachowaniu zdrowego wyglądu. Niedostateczna ilość odpoczynku może również osłabić odporność, a w dłuższej perspektywie zwiększyć ryzyko problemów z układem sercowo-naczyniowym.

To poważny sygnał, że potrzebujesz więcej snu Canva Pro INTERIA.PL

Metody na lepszy sen okiem lekarza. Ocena trików z social mediów

Dr. Jake Goodman, psychiatra aktywny na Instagramie, przyjrzał się popularnym w mediach społecznościowych sposobom na poprawę jakości snu. W swoich materiałach oddziela skuteczne rozwiązania od internetowych mitów. Na początku omawia prostą, ale efektywną metodę - poranny spacer lub choćby krótką ekspozycję na światło słoneczne tuż po przebudzeniu. Jak podkreśla, naturalne światło pomaga "zresetować" i uregulować rytm dobowy, co realnie przekłada się na łatwiejsze zasypianie wieczorem.

Dużo bardziej sceptycznie odnosi się do trendu zaklejania ust na noc, który ma wymuszać oddychanie przez nos i zapobiegać chrapaniu. Zdaniem lekarza brakuje rzetelnych badań potwierdzających skuteczność tej metody, a w przypadku osób z bezdechem sennym może być ona wręcz niebezpieczna.

Ekspert komentuje także popularny w sieci przepis na tzw. "Sleepy girl mocktail" - napój z soku z czereśni, magnezu w proszku i wody, który rzekomo ułatwia zasypianie. Przyznaje, że magnez może wspierać jakość snu, jednak jego nadmiar bywa problematyczny, zwłaszcza dla osób z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Dodatkowo picie dużych ilości płynów tuż przed snem zwiększa ryzyko nocnych pobudek.

Najbardziej skutecznym i jednocześnie najprostszym sposobem na poprawę snu pozostaje - według Goodmana - regularna aktywność fizyczna, najlepiej w pierwszej części dnia. To rozwiązanie darmowe i korzystne dla całego organizmu. Lekarz zaznacza przy tym, że suplementy i "magiczne" triki mają marginalne znaczenie. Żartobliwie ocenia je na około 5% wpływu na jakość snu. Kluczowe są natomiast podstawy: przewietrzona sypialnia, odpowiednia temperatura oraz umiarkowane spożycie kofeiny. Choć sleepmaxxing jest jednym ze "zdrowszych" trendów panujących w mediach społecznościowych, to jednak warto najpierw przeprowadzić porządny research, zanim wprowadzimy coś do swojej diety lub damy się nabrać na kolejny instagramowy trik.

