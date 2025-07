- Z kolei dr hab. n. med. i n. o zdr. Agnieszka Fischer z Katedry i Zakładu Toksykologii, Analizy Toksykologicznej i Bioanalizy ŚląskiegoUniwersytetu Medycznego w Katowicach wyjaśnia w rozmowie z Interią, że w wodach zachodzi szczególny proces. Przy dnie zbiornika, w osadach dennych przy udziale mikroorganizmów dochodzi do wytworzenia połączeń rtęci ze związkami zawierającymi atomy węgla. Są to połączenia organiczne rtęci, głównie metylortęć. Związki te charakteryzują się szczególną biodostępnością, co znaczy, są bardziej przyswajalne przez organizmy żywe, np. ryby czy ludzi. Rtęć z wody przedostaje się do roślin, planktonu, którym odżywiają się ryby, potem mamy kolejne ogniwa, ryby drapieżne. Mamy do czynienia z łańcuchem pokarmowym.