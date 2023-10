Spis treści: 01 Kolor torebki a pech

Kolor torebki a pech

Kolor torebki zazwyczaj dobieramy do stylizacji. Ale niektóre z nas ten aspekt kompletnie nie interesuje. Mamy jedną ulubioną torebkę, którą zawsze wybieramy bez względu na to, w co są ubierzemy i gdzie pójdziemy.

Niewiele kobiet wie, że kolor torebki może mieć związek z naszym szczęściem i nieszczęściem. Co gorsza, określona barwa może sprawić, że będziesz odpychać pieniądze. Ciągłe przypadkowe wydatki, brak oszczędności, pogorszony nastrój. Jakiego więc koloru najlepiej unikać? To zielone torebki będą przyciągały pecha. Kolor ten będzie przyczyniać się do częstszego gubienia gumek do włosów, kluczy czy właśnie pieniędzy. Ponadto pieniądze będą szybciej nam "uciekać" z portfela.

Co w torebce przynosi pecha?

Ważne jest też to, co nosimy w torebce. Należy wystrzegać się konkretnych przedmiotów. Warto więc zrobić przegląd tego, co codziennie ze sobą nosimy i pozbyć się niesprzyjających rzeczy.

Zdjęcie Warto sprawdzić, czy w torebce nie zawieruszył się przypadkiem guzik... / Getty Images

Negatywnie na zawartość portfela i samopoczucie zadziała noszenie guzików. Guziki w torebce mogą przynosić pecha i regularnie obniżać humor. Będą odpychać pieniądze i kumulować negatywną energię. Wynika to z symboliki guzików. Wskazują na coś niedokończonego, dziurawego, dlatego banknoty nie będą się nas trzymać.

Co gwarantuje szczęście?

Do torebki lepiej włóż coś, co poprawi stan finansów i codziennie przyciągnie szczęście. Swoiste amulety pomyślności i przyciągacze pieniędzy mogą stanowić małe przedmioty w barwach czerwieni i niebieskości.

Przy sobie warto mieć też migdały lub orzechy włoskie. Szczęście przyniosą też wizerunki pszczoły czy aromatyczne goździki.

