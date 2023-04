Pierwszy taki przypadek w historii schroniska - pies z uzależnieniem od alkoholu

Woodside Animal Welfare Trust w Anglii podzieliło się na Facebooku relacją z tragicznej historii ich nowego podopiecznego. Coco - brązowy labrador pojawił się w ośrodku wraz z drugim psem po śmierci ich właściciela. Oba psy szybko zaczęły się źle czuć. Psi towarzysz Coco miewał częste ataki padaczki, również sam Coco miał ich doświadczać. Mimo opieki weterynaryjnej drugi z psów zmarł. Weterynarze szukali przyczyn tak niecodziennych objawów u psów - Coco nadal bardzo źle się czuł i wymagał całodobowej opieki. Po dogłębnej diagnostyce okazało się, że on i jego towarzysz cierpieli na uzależnienie od alkoholu, a dziwne zachowanie psów było objawem zespołu odstawiennego.

Pies "na odwyku" od alkoholu. Spędził tam cztery tygodnie

Po zdiagnozowaniu uzależnienia od alkoholu u brązowego labradora, skierowano go na terapię odwykową. Przez miesiąc Coco podawano środki uspokajające, by zmniejszyć skutki uboczne odstawienia alkoholu i zminimalizować ryzyko przyszłych ataków padaczki.

"Nikt nie wie, dlaczego psy przyjmowały alkohol"

Schronisko Woodside Animal Welfare we wpisie na Facebooku informuje:

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że jesteśmy już poza niebezpieczeństwem, a Coco nie przyjmuje już żadnych leków i zaczyna zachowywać się jak normalny pies

Pracownicy ośrodka dodają, że mimo stabilnego stanu fizycznego, pies jest nadal niespokojny psychicznie. Nie jest jeszcze gotowy na adopcję, jednak jest pod opieką wielu specjalistów, którzy mają mu pomóc w przygotowaniu się do znalezienia nowego domu.

Dzięki oddziałowi Coco mógł być otoczony opieką w bardziej domowym środowisku. To z pewnością wpłynęło na jego powrót do zdrowia i ogólne samopoczucie

Schronisko informuje we wpisie, że ani oni, ani nikt z otoczenia czworonoga nie wie jak doszło do uzależnienia psów od alkoholu. Według nich Coco bez ich wsparcia nie przetrwałby tej "łamiącej serce męki".

"Aż trudno uwierzyć", "To łamie serce". Internauci w szoku

Historia psa Coco może wydawać się wręcz trudna do wyobrażenia. Internauci we wpisach pod postem twierdzą, że nie znajdują słów, by wyrazić, co o niej myślą:

Dosłownie trudno mi w to uwierzyć... to absolutnie łamie serce. Tak się cieszę, że Coco jest już na dobrej drodze i mam nadzieję, że jego towarzysz jest teraz wolny i szczęśliwy za tęczowym mostem

Życzę ci powodzenia Coco. Znajdzie się ktoś, kto będzie dla ciebie odpowiedni, kiedy będziesz gotowy, kochany psiaku

Jest mi niezwykle żal z powodu Coco i jego przyjaciela, którego musiał stracić. Trudno myśleć o tym, przez co musieli przejść. Mam nadzieję, że Coco w końcu znajdzie super dom, na który zasługuje piszą użytkownicy Facebooka w komentarzach pod postem schroniska