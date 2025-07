Pogodowe wytchnienie w Polsce zdaniem synoptyków trwać ma nie dłużej niż do piątku, 18 lipca. Tego dnia temperatury na terenie całego kraju oscylować będą w granicach od 20 do 25 stopni Celsjusza.

Stosunkowo niskie jak na lipiec temperatury jakie ostatnio odczuwaliśmy to jeszcze nic. Prawdziwe anomalia termometry rejestrowały nocami - było to nawet 8-10 st C. Aura z letniej przeistoczyła się zatem momentalnie w tę przypominającą wrzesień czy nawet październik. Dla tych, którzy tęsknią za słońcem i upałami mamy dobre wieści. Najnowsze prognozy pogody mówią, że już w ten weekend sytuacja zmieni się diametralnie, a lipcowa pogoda powróci na właściwe tory.

Na zachodzie kraju tego dnia oscylować będą w granicach 30 stopni Celsjusza , w niedzielę - 20 lipca w całym kraju zapowiadane są upały powyżej 27 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie najpewniej w centralnej części i na południu - około 32 st. C . Mieszkańcy zachodu kraju mogą natomiast szykować się na żar z nieba - synoptycy przewidują, że będzie tam nawet 34 st. C w cieniu.

Przyszły tydzień ma przynieść jeszcze więcej gorącego powietrza. Już w poniedziałek 21 lipca - na południu, zachodzie i w centrum Polski słupki rtęci wskazywać mogą nawet 35 stopni Celsjusza. W województwach wielkopolskim, śląskim i małopolskim - będą sięgać nawet do 38 stopni Celsjusza. Najbliższy poniedziałek ma być więc najcieplejszym dniem tego lata i należy zachować wówczas szczególną ostrożność. Tak ekstremalne upały są bowiem potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia zwłaszcza osób starszych, dzieci oraz osób pracujących pod gołym niebem. Pamiętać należy także o zwierzętach domowych i zadbać o to, by miały stał dostęp do świeżej wody oraz cienia.