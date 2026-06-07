Twój kod pocztowy może mieć znaczenie. Tu Polacy żyją najdłużej
Długość życia w Polsce rośnie, ale nie wszędzie tak samo. Najnowsze dane pokazują, że mapa długowieczności ma swoje mocne i słabsze punkty. Różnice między województwami nie są symboliczne - mogą oznaczać ponad dwa lata życia. Gdy spojrzymy osobno na kobiety i mężczyzn, ranking robi się jeszcze ciekawszy.
W skrócie
- Średnia długość życia w Polsce wzrasta, jednak odnotowano wyraźne różnice między województwami, sięgające ponad dwóch lat.
- W 2024 roku mężczyźni najdłużej żyli w województwie małopolskim, a kobiety na Podkarpaciu i Podlasiu.
- Dane pokazują, że południowo-wschodnia i północno-wschodnia Polska wypadają najlepiej pod względem długowieczności.
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Polacy żyją coraz dłużej
Z danych GUS wynika, że w 2024 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,93 roku, a kobiet 82,26 roku. W porównaniu z 2023 rokiem obie wartości wzrosły o 0,3 roku. To dobra wiadomość, ale nie oznacza, że sytuacja w całym kraju wygląda tak samo.
W 2024 roku rozpiętość między skrajnymi województwami wyniosła 2,6 roku u mężczyzn i około 2,3 roku u kobiet. Statystyka nie przesądza o losie konkretnego człowieka, ale pokazuje, gdzie warunki życia, zdrowie populacji, styl życia i dostęp do opieki układają się korzystniej.
Mężczyźni najdłużej żyją w Małopolsce
W przypadku mężczyzn liderem jest województwo małopolskie. Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH "Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2025" wskazuje, że przeciętne trwanie życia noworodka płci męskiej wyniosło tam w 2024 roku 76,25 roku. To najlepszy wynik w kraju. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa podkarpackie z wynikiem 75,92 roku oraz podlaskie - 75,43 roku.
Na drugim końcu zestawienia znalazło się województwo łódzkie. Tam przeciętne trwanie życia mężczyzn wyniosło 73,61 roku. Różnica między łódzkim a małopolskim wynosi więc ponad dwa i pół roku. W statystyce demograficznej to bardzo wyraźny dystans.
Kobiety najdłużej żyją na Podkarpaciu i Podlasiu
U kobiet ranking wygląda nieco inaczej. Najdłuższe przeciętne trwanie życia odnotowano w województwie podkarpackim - 83,73 roku. Tuż za nim znalazło się województwo podlaskie z wynikiem 83,72 roku. Różnica między nimi jest minimalna, ale oba regiony wyraźnie wyróżniają się na tle kraju.
Wysoko plasuje się także Małopolska, gdzie przeciętne trwanie życia kobiet wyniosło 83,26 roku. Najkrócej żyją kobiety w województwach łódzkim i śląskim - po 81,42 roku. To nadal znacznie dłużej niż mężczyźni w każdym regionie kraju, ale w porównaniu z Podkarpaciem różnica przekracza dwa lata.
Wschód i południe Polski wypadają najlepiej
Na mapie długowieczności dobrze widać mocną pozycję południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski. Podkarpacie, Podlasie i Małopolska regularnie pojawiają się wśród regionów o najlepszych wynikach.
Nie znaczy to, że każdy mieszkaniec tych województw żyje zdrowiej niż osoby z innych części kraju. Na poziomie populacji widać jednak korzystniejszy obraz. Znaczenie mogą mieć różne czynniki: styl życia, jakość środowiska, aktywność, dieta, poziom zanieczyszczeń, dostęp do lekarzy i lokalne nawyki zdrowotne.
Miasta pokazują jeszcze większe różnice
Gdy spojrzymy na podregiony i duże miasta, różnice stają się jeszcze wyraźniejsze. W 2024 roku najdłuższe trwanie życia dla mężczyzn i kobiet wśród analizowanych dużych ośrodków odnotowano w Warszawie: 77,74 roku dla mężczyzn i 83,86 roku dla kobiet.
Najkrótsze wartości w tej grupie dotyczyły mężczyzn w Łodzi oraz kobiet w podregionie katowickim. To pokazuje, że samo województwo nie zawsze mówi wszystko. W jednym regionie mogą istnieć miejsca, gdzie żyje się dłużej, i takie, gdzie statystyki są mniej korzystne.
Kobiety nadal żyją dłużej niż mężczyźni
We wszystkich województwach kobiety żyją wyraźnie dłużej niż mężczyźni. W 2024 roku największa różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn występowała w województwie podlaskim i wynosiła 8,3 roku. Najmniejsza była w województwie śląskim - 6,8 roku.
To jeden z najbardziej trwałych elementów polskiej demografii. Mężczyźni częściej umierają wcześniej między innymi z powodu chorób układu krążenia, nowotworów, wypadków, używek i późniejszego zgłaszania się do lekarza.
Co mówi ranking długowieczności?
Ranking województw nie powinien być traktowany jak konkurs na "najzdrowszy region". Dłuższe życie mieszkańców to wynik wielu czynników: od dochodów i edukacji, przez styl życia, po opiekę zdrowotną i środowisko.
Najlepiej w zestawieniach wypadają dziś Małopolska, Podkarpacie i Podlasie. Mężczyźni najdłużej żyją w województwie małopolskim, kobiety - na Podkarpaciu i Podlasiu. Na końcu rankingu częściej pojawiają się województwa łódzkie i śląskie.
Za tymi liczbami kryje się jednak coś więcej niż sucha statystyka. Długie życie zależy nie tylko od miejsca zamieszkania, ale też od codziennych decyzji: ruchu, diety, badań, leczenia nadciśnienia, ograniczania używek, snu i relacji społecznych. Województwo może sprzyjać długowieczności, ale największą różnicę często robią nawyki powtarzane przez lata.