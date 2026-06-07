W skrócie Średnia długość życia w Polsce wzrasta, jednak odnotowano wyraźne różnice między województwami, sięgające ponad dwóch lat.

W 2024 roku mężczyźni najdłużej żyli w województwie małopolskim, a kobiety na Podkarpaciu i Podlasiu.

Dane pokazują, że południowo-wschodnia i północno-wschodnia Polska wypadają najlepiej pod względem długowieczności.

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Polacy żyją coraz dłużej

Z danych GUS wynika, że w 2024 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,93 roku, a kobiet 82,26 roku. W porównaniu z 2023 rokiem obie wartości wzrosły o 0,3 roku. To dobra wiadomość, ale nie oznacza, że sytuacja w całym kraju wygląda tak samo.

W 2024 roku rozpiętość między skrajnymi województwami wyniosła 2,6 roku u mężczyzn i około 2,3 roku u kobiet. Statystyka nie przesądza o losie konkretnego człowieka, ale pokazuje, gdzie warunki życia, zdrowie populacji, styl życia i dostęp do opieki układają się korzystniej.

Mężczyźni najdłużej żyją w Małopolsce

W przypadku mężczyzn liderem jest województwo małopolskie. Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH "Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2025" wskazuje, że przeciętne trwanie życia noworodka płci męskiej wyniosło tam w 2024 roku 76,25 roku. To najlepszy wynik w kraju. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa podkarpackie z wynikiem 75,92 roku oraz podlaskie - 75,43 roku.

Polacy żyją coraz dłużej, ale nie wszędzie 123RF/PICSEL

Na drugim końcu zestawienia znalazło się województwo łódzkie. Tam przeciętne trwanie życia mężczyzn wyniosło 73,61 roku. Różnica między łódzkim a małopolskim wynosi więc ponad dwa i pół roku. W statystyce demograficznej to bardzo wyraźny dystans.

Kobiety najdłużej żyją na Podkarpaciu i Podlasiu

U kobiet ranking wygląda nieco inaczej. Najdłuższe przeciętne trwanie życia odnotowano w województwie podkarpackim - 83,73 roku. Tuż za nim znalazło się województwo podlaskie z wynikiem 83,72 roku. Różnica między nimi jest minimalna, ale oba regiony wyraźnie wyróżniają się na tle kraju.

Sprawdź swoje województwo. Różnice w długości życia są zaskakujące 123RF/PICSEL

Wysoko plasuje się także Małopolska, gdzie przeciętne trwanie życia kobiet wyniosło 83,26 roku. Najkrócej żyją kobiety w województwach łódzkim i śląskim - po 81,42 roku. To nadal znacznie dłużej niż mężczyźni w każdym regionie kraju, ale w porównaniu z Podkarpaciem różnica przekracza dwa lata.

Wschód i południe Polski wypadają najlepiej

Na mapie długowieczności dobrze widać mocną pozycję południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski. Podkarpacie, Podlasie i Małopolska regularnie pojawiają się wśród regionów o najlepszych wynikach.

Nie znaczy to, że każdy mieszkaniec tych województw żyje zdrowiej niż osoby z innych części kraju. Na poziomie populacji widać jednak korzystniejszy obraz. Znaczenie mogą mieć różne czynniki: styl życia, jakość środowiska, aktywność, dieta, poziom zanieczyszczeń, dostęp do lekarzy i lokalne nawyki zdrowotne.

Miasta pokazują jeszcze większe różnice

Gdy spojrzymy na podregiony i duże miasta, różnice stają się jeszcze wyraźniejsze. W 2024 roku najdłuższe trwanie życia dla mężczyzn i kobiet wśród analizowanych dużych ośrodków odnotowano w Warszawie: 77,74 roku dla mężczyzn i 83,86 roku dla kobiet.

Najkrótsze wartości w tej grupie dotyczyły mężczyzn w Łodzi oraz kobiet w podregionie katowickim. To pokazuje, że samo województwo nie zawsze mówi wszystko. W jednym regionie mogą istnieć miejsca, gdzie żyje się dłużej, i takie, gdzie statystyki są mniej korzystne.

Kobiety nadal żyją dłużej niż mężczyźni

We wszystkich województwach kobiety żyją wyraźnie dłużej niż mężczyźni. W 2024 roku największa różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn występowała w województwie podlaskim i wynosiła 8,3 roku. Najmniejsza była w województwie śląskim - 6,8 roku.

To jeden z najbardziej trwałych elementów polskiej demografii. Mężczyźni częściej umierają wcześniej między innymi z powodu chorób układu krążenia, nowotworów, wypadków, używek i późniejszego zgłaszania się do lekarza.

Co mówi ranking długowieczności?

Ranking województw nie powinien być traktowany jak konkurs na "najzdrowszy region". Dłuższe życie mieszkańców to wynik wielu czynników: od dochodów i edukacji, przez styl życia, po opiekę zdrowotną i środowisko.

Najlepiej w zestawieniach wypadają dziś Małopolska, Podkarpacie i Podlasie. Mężczyźni najdłużej żyją w województwie małopolskim, kobiety - na Podkarpaciu i Podlasiu. Na końcu rankingu częściej pojawiają się województwa łódzkie i śląskie.

Za tymi liczbami kryje się jednak coś więcej niż sucha statystyka. Długie życie zależy nie tylko od miejsca zamieszkania, ale też od codziennych decyzji: ruchu, diety, badań, leczenia nadciśnienia, ograniczania używek, snu i relacji społecznych. Województwo może sprzyjać długowieczności, ale największą różnicę często robią nawyki powtarzane przez lata.

Co twoim zdaniem jest receptą na długie życie? Rodzina i bliskie relacje Zdrowe odżywianie Ruch i aktywność Spokój i mniej stresu Dobre geny Zagłosuj





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