Tych rzeczy lepiej nie trzymać w domu. Od dawna są uważane za pechowe
Rozbite lustro lub rozsypana sól od razu przywodzą na myśl znane przesądy, według których przedmioty te kojarzone są z pechem. Choć wielu z nas takie przekonania traktuje z przymrużeniem oka, spora część osób nadal woli nie ryzykować i pozbywa się z domu rzeczy uznawanych za zwiastun życiowego zastoju oraz negatywnej energii. Niektóre z nich wyglądają zupełnie niepozornie.
Przesądy związane z domem pojawiają się zarówno w dawnych wierzeniach ludowych, jak i w zasadach feng shui, które podkreślają znaczenie harmonii oraz przepływu energii w otoczeniu. Istnieje wiele wskazówek w kontekście rzeczy, które mogą wpływać na nasze samopoczucie, relacje, a nawet powodzenie finansowe. Nie zaszkodzi więc sprawdzić, jakie przedmioty w domu przynoszą pecha.
Spis treści:
- Dlaczego nie powinno się trzymać rzeczy bez pary?
- Dokręć wszystkie krany. Inaczej pieniądze odpłyną w siną dal
- Pamiątki mogą przywoływać złe emocje
- Pozbądź się starych ubrań i zniszczonych butów
- Wygląda jak zwykły mebel. Może sprowadzić kłopoty
Dlaczego nie powinno się trzymać rzeczy bez pary?
Zgubiony kolczyk, pojedyncza rękawiczka albo filiżanka bez kompletu często zostają w domu "na wszelki wypadek". Może zagubiona część zostanie odnaleziona? A może jeszcze uda się wymyślić zastosowanie dla przedmiotu, który został bez pary? Taki sposób myślenia lepiej odrzucić.
Według feng shui tego typu akcesoria symbolizują brak równowagi i niedomknięte sprawy. Rzeczy, które straciły swoją parę, zaburzają harmonię w domu. Sprzyjają chaosowi w relacjach i codziennym funkcjonowaniu. W wielu kulturach uważa się, że trzymanie uszkodzonych lub niekompletnych przedmiotów zatrzymuje energię i utrudnia wprowadzenie pozytywnych zmian. Nawet jeśli traktujemy to wyłącznie w kategoriach przesądu, uporządkowanie takich drobiazgów pomoże stworzyć bardziej schludną i spokojną przestrzeń.
Dokręć wszystkie krany. Inaczej pieniądze odpłyną w siną dal
Jeden z popularnych domowych przesądów dotyczy cieknącego kranu. Nieszczelne baterie i przeciekające instalacje należy naprawiać jak najszybciej nie tylko ze względów praktycznych i pod groźbą pogłębienia się awarii. Stale kapiąca woda ma bowiem oznaczać powolne "uciekanie" finansów z domu.
Co więcej, irytujące kapanie potrafi wyprowadzać z równowagi, wytwarzać napięcie i w uciążliwy sposób przypominać o zaniedbaniach oraz obowiązkach, które wiecznie odkładamy na później.
Pamiątki mogą przywoływać złe emocje
Spokojnie, nie chodzi o magnesy i inne pamiątki z podróży, które przypominają nam o relaksującym urlopie. Wiele osób przechowuje stare listy, prezenty lub pamiątki po dawnych przyjaźniach i związkach, nawet jeśli relacje zakończyły się w nieprzyjemnej atmosferze. Takie przedmioty mogą zatrzymywać negatywną energię i utrudniać emocjonalne zamknięcie danego rozdziału z przeszłości. Dotyczy to szczególnie rzeczy, które przypominają o konfliktach i bolesnych rozstaniach.
Pozbądź się starych ubrań i zniszczonych butów
Przechowywanie ubrań, których od lat nie nosimy to kolejny błąd, jaki popełniamy w domowej przestrzeni. To samo dotyczy zniszczonego obuwia. Nagromadzone, nieużywane rzeczy blokują przepływ energii i sprzyjają stagnacji.
Najgorzej postrzegane są przedmioty zużyte i podarte, ponieważ symbolicznie mogą wpływać na samoocenę, utrudniać wybór życiowej drogi i hamować rozwój. Zalegająca w szafach odzież przypomina o przeszłości i utrudnia robienie miejsca na nowe doświadczenia. Nawet jeśli nie wierzymy w pecha, regularne porządki pomogą odświeżyć przestrzeń i sprawią, że stanie się bardziej funkcjonalna.
Wygląda jak zwykły mebel. Może sprowadzić kłopoty
Fotel bujany kojarzy się głównie z relaksem i przytulnym wnętrzem. W irlandzkich wierzeniach pojawił się jednak dość niepokojący przesąd związany z tym elementem wyposażenia. Uważano, że pusty fotel bujany przyciąga do domu złe duchy, których trudno się pozbyć. Szczególnie źle miało wróżyć ustawienie mebla w pobliżu okna albo wprawianie go w ruch bez powodu.
