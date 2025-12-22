W Polsce przybędzie fotoradarów

Z danych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) z połowy 2025 r. wynika, że wówczas w Polsce działały 474 fotoradary stacjonarne oraz 71 odcinkowych pomiarów prędkości (OPP). Z kolei kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle (RedLight) zainstalowane były w 55 miejscach w kraju.

Do połowy 2026 r. w Polsce pojawi się 128 nowych urządzeń, w tym 70 fotoradarów, 43 odcinkowe pomiary prędkości (OPP) oraz 15 zestawów RedLight.

Fotoradary - ile wynosi tzw. próg wyzwolenia?

W kontekście fotoradarów przepisy pozwalają kierowcom na pewien margines błędu. Otóż zasada tolerancji fotoradarów i kamer odcinkowego pomiaru prędkości ws. przekroczenia prędkości zapisana jest w art. 129h ust 5 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

"Główny Inspektor Transportu Drogowego ustala wpisanego do dowodu rejestracyjnego właściciela lub posiadacza pojazdu, którym dokonano naruszenia przepisów ruchu drogowego, na podstawie danych i informacji sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości".

W związku z tym, jeśli fotoradar zainstalowany jest przy drodze, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, wówczas tzw. próg wyzwolenia, czyli mówiąc kolokwialnie - pstryknięcia zdjęcia przez fotoradar, nie może być ustawiony na mniej niż 61 km/h.

Z jakiej odległości fotoradar robi zdjęcie?

W zależności od urządzenia i zaimplementowanych ustawień, fotoradary przeważnie robią zdjęcia z odległości 30-70 metrów. Najnowocześniejsze urządzenia potrafią rejestrować pojazd przekraczający dozwoloną prędkość nawet z odległości 100-200 metrów.

