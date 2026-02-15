Ten test inteligencji został opracowany z myślą o tych, którzy lubią wyzwania intelektualne i chcą przekonać się, jak szybko dostrzegają szczegóły oraz zauważają najdrobniejsze nieścisłości. To trening spostrzegawczości, uwagi i giętkości umysłu. Sprawdź, jak skutecznie pracuje twój umys. Przygotuj się - za moment zmierzysz się z zadaniem elastycznego myślenia. Rzuć okiem na poniższą zagadkę i postaraj się znaleźć rozwiązanie w ciągu maksymalnie 15 sekund - bez użycia kalkulatora. Jesteś gotów? Zaczynaj!

Brat jest dwa razy starszy od siostry. Za 6 lat suma ich wieku będzie wynosić 40 lat. Ile mają lat teraz?

Udało Ci się? Gratulacje! To dowód na to, że masz świetnie rozwinięte umiejętności logicznego myślenia. Jest to niezwykle cenna cecha, która przydaje się zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w pracy. Jeśli jednak tym razem nie udało Ci się rozwiązać zadania, nie zniechęcaj się - zawsze możesz to poprawić. Każdy dzień jest inny, a nasz sposób myślenia zależy od różnych czynników, takich jak stres czy zmęczenie. Ćwicz, a zauważysz postępy! Dziękujemy, że wziąłeś udział w tej zabawie. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie zagadki.