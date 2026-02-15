Tylko 10% użytkowników podaje poprawną odpowiedź. Ile lat ma rodzeństwo?

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Lubisz rozwiązywać łamigłówki umysłowe i zadania na spostrzegawczość? To wyzwanie zweryfikuje, jak szybko potrafisz analizować, na ile potrafisz się skupić oraz czy umiesz myśleć nieszablonowo pod presją czasu. Na rozwiązanie masz jedynie 15 sekund - powodzenia!

Ilustracja kobiety z zamyśloną miną, pytajnikiem nad głową oraz zagadką matematyczną napisaną dużą czcionką na fioletowym tle z motywem puzzli.
Test IQ: Jak szybko uda ci się rozwiązać zagadkę?Canva ProINTERIA.PL

Prosta zagadka matematyczna, która myli nawet dorosłych

Ten test inteligencji został opracowany z myślą o tych, którzy lubią wyzwania intelektualne i chcą przekonać się, jak szybko dostrzegają szczegóły oraz zauważają najdrobniejsze nieścisłości. To trening spostrzegawczości, uwagi i giętkości umysłu. Sprawdź, jak skutecznie pracuje twój umys. Przygotuj się - za moment zmierzysz się z zadaniem elastycznego myślenia. Rzuć okiem na poniższą zagadkę i postaraj się znaleźć rozwiązanie w ciągu maksymalnie 15 sekund - bez użycia kalkulatora. Jesteś gotów? Zaczynaj!

Brat jest dwa razy starszy od siostry. Za 6 lat suma ich wieku będzie wynosić 40 lat. Ile mają lat teraz? 
Starsza kobieta w okularach trzyma rękę na brodzie w zamyśleniu, po lewej stronie kobieta z lupą patrzy na tekst, po prawej młoda kobieta robi notatki na tablecie; w tle fioletowe puzzle i żarówka symbolizująca pomysły, na górze logo Interia Kobieta i ...
Kliknij obrazek i sprawdź nasze pozostałe łamigłówkiCanva ProINTERIA.PL

Prawidłowe rozwiązanie

Udało Ci się? Gratulacje! To dowód na to, że masz świetnie rozwinięte umiejętności logicznego myślenia. Jest to niezwykle cenna cecha, która przydaje się zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w pracy. Jeśli jednak tym razem nie udało Ci się rozwiązać zadania, nie zniechęcaj się - zawsze możesz to poprawić. Każdy dzień jest inny, a nasz sposób myślenia zależy od różnych czynników, takich jak stres czy zmęczenie. Ćwicz, a zauważysz postępy! Dziękujemy, że wziąłeś udział w tej zabawie. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie zagadki.

Oznaczmy wiek:

  • siostra = x lat
  • brat = 2x lat (bo jest dwa razy starszy)

Co będzie za 6 lat?

  • siostra - x + 6
  • brat - 2x + 6
  • (x + 6) + (2x + 6) = 40

Liczymy:

  • x + 6 + 2x + 6 = 40
  • 3x + 12 = 40
  • 3x = 28
  • x = 28 / :3 = 9⅓

Odpowiedzi:

  • Siostra ma 9 lat i 4 miesiące
  • Brat ma 18 lat i 8 miesięcy

Sprawdź pozostałe testy na inteligencję:

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia KazadiINTERIA.PL
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze