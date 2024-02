Tylko prawdziwy znawca PRL-u odpowie poprawnie. 7/10 to już dobry wynik!

Karolina Woźniak Życie i styl

Choć epoka PRL-u już dawno minęła, to tamte specyficzne czasy nadal pozostają w naszych pamięciach. Bo jak można zapomnieć o saturatorach z wodą sprzedawaną w gorące dni na ulicach? A może pyszną mortadelą, czy deserem w postaci cukierków Irysów? Lubimy wspominać lata młodości, a jeżeli przypadały one właśnie na czasy PRL, to na pewno mamy co wspominać. Ile pamiętasz z epoki PRL? Przygotowaliśmy trudny quiz wyłącznie dla tych najwyraźniej pamiętających PRL. Czy uda ci się poprawnie odpowiedzieć na te pytania? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie o PRL.

Zdjęcie Kolorowy telewizor Rubin w PRL-u uchodził za radziecki cud techniki, a na półkotapczanie spała połowa Polaków. Co pamiętasz z czasów PRL-u? / 123RF/PICSEL