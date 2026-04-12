Tym osobom przysługuje pierwszeństwo przy kasie. Nie zapominaj o kulturze osobistej
Wielki krokami zbliża się jeden z najgorętszych okresów w galeriach handlowych i dyskontach, a mianowicie - przedświąteczne szaleństwo zakupowe. Jak co roku przed Wielkanocą możemy spodziewać się w sklepach tłumów i długich kolejek, co nierzadko bywa irytujące. W przypływie emocji nie zapominajmy jednak o tym, komu powinniśmy ustąpić pierwszeństwa przy kasie. Czy pamiętasz, kto należy do uprzywilejowanych grup osób, które powinny zostać obsłużone w pierwszej kolejności?
Przedświąteczne kolejki w sklepach bywają irytujące. Nie zapominaj o kulturze osobistej
Jedną z najbardziej frustrujących rzeczy przed świętami czy długimi weekendami są tłumy w sklepach, korki na ulicach i panujące dookoła zamieszanie. Chcemy wówczas załatwić wszystko szybko i sprawnie, a niekiedy bywa to bardzo utrudnione. Prawdziwy armagedon można zaobserwować w galeriach handlowych i dyskontach, gdzie pomimo tego, że ekspedienci pracują za wysokich obrotach, kolejki ciągną się bez końca. W przedświątecznym pośpiechu, ale również w czasie codziennych, rutynowych zakupów warto pamiętać, że według zasad wynikająch z regulaminów wewnętrznych sklepów oraz dobrych praktyk handlowych, niektórzy nie muszą czekać w kolejce na swoją kolej. Co więcej, dobrze byłoby, aby to pozostałe wyszły z inicjatywą i je przepuściły. Często obserwuje się bowiem sytuacje, kiedy to osoba uprzywilejowana wyczekuje niecierpliwie, bo zwyczajnie nie ma odwagi podejść pierwsza do kasy, z uwagi na obawę o nieprzyjemne komentarze. Dobrze jest zapobiegać takim sytuacjom i okazywać kulturę osobistą. Kto zatem ma pierwszeństwo przy sklepowych kasach?
Te osoby powinny zostać obsłużone poza kolejką. Pamiętaj, gdy następnym razem będzie robić zakupy
W niektórych sieciach sklepów - spożywczych (m.in. Lidl, Aldi), ale też w pewnych drogeriach, obecne są wyraźnie oznaczone kasy pierwszeństwa. Wówczas osoba uprzywilejowana może z niej skorzystać i dzięki temu usprawnić przebieg zakupów. W miejscach, gdzie tego typu kas nie ma, należy pamiętać, że poza kolejką mają prawo być obsłużone:
- kobiety w ciąży
- rodzice z małymi dziećmi (w wózku lub na rękach)
- osoby z niepełnosprawnościami (z opiekunek lub bez)
- osoby o ograniczonej sprawności ruchowej (seniorzy, osoby poruszające się o kulach)
Niektóre sklepy wprowadzają dodatkowo tzw. "ciche godziny", przede wszystkim dla osób z autyzmem, ograniczające hałas i oświetlenie w określonych godzinach. Również w takiej sytuacji należy dostosować się do pasujących w sklepie zasad, aby usprawnić zakupy tym, dla których mogą być one niekomfortowe i problematyczne.