"Uciszacz" dla płaczącego dziecka przypominający kaganiec. "To nie może być legalne"

Estera Oramus Życie i styl

Na rynek miało trafić "dźwiękoszczelne, oddychające urządzenie, które wycisza płacz dziecka o co najmniej 87% podczas długich lotów i wieczorów filmowych". To maska przypominająca kaganiec, której zadaniem ma być uciszenie płaczącego dziecka. Produkt wywołał oburzenie wśród internatów, którzy nie szczędzili komentarzy w mediach społecznościowych Okazało się jednak, że to.... żart, w który uwierzyły tysiące rodziców.

Zdjęcie "Uciszacz" ma być idealnym prezentem dla nowych rodziców, którym przydałaby się pomoc podczas pierwszych miesięcy z nowym członkiem rodziny. / Instagram / 123RF/PICSEL