Jak podał serwis "Daily Mail", kobieta, uciekając z Ukrainy do Wielkiej Brytanii, otrzymała w tym kraju wiele propozycji seksualnych w zamian za udostępnienie jej miejsca do spania. Skubenko przyznała, że nigdy nie chciała emigrować do Wielkiej Brytanii "i zaczynać życie od nowa". Jednak skoro już tak się stało, to - jak zapewniła swoich nowych "gospodarzy" - "szybko stanie na własne nogi".

- Dziewczyny, kobiety uciekające [z Ukrainy], jest tak wielu niesamowitych, wspaniałych ludzi, którzy pomagają Ukrainie, naszym ukraińskim mężczyznom i kobietom! Jestem im za to szczerze wdzięczna. Ale zdarzają się irytujące przypadki, gdy nasza kobieta trafia z opresji zgotowanej przez rosyjskich napastników w inną. Dziewczyny znikają na granicy lub w krajach do których wyjechały. Ja też się z tym procederem zmierzyłam. Około 10 proc. wiadomości, które otrzymałam, zawierało nieprzyzwoite propozycje

- napisała Skubenko, proponując rodaczkom pomoc w takich sytuacjach.

Już na emigracji Julia Skubenko założyła na Facebooku stronę dla kobiet uciekających z Ukrainy. W poście zamieściła linki do swoich mediów społecznościowych i numer telefonu komórkowego. Niestety, musi teraz odbierać wiele telefonów od mężczyzn, którzy nadal chcą ją wykorzystać seksualnie. To znaczy proponują natychmiastowe małżeństwo lub zatrudnienie w swojej firmie jako "asystentkę". Na podstawie tych doświadczeń Skubenko stwierdziła, że brytyjski program "Domy dla Ukrainy" stał się "Tinderem dla handlarzy usługami seksualnymi", a jej słowa cytują zgodnie główne brytyjskie media.

