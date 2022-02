Przeczuwała pani, że to nastąpi?

- Czułam. Ludzie na Ukrainie od dawna żyją w strachu. Jedni zostali, inni postanowili wyjechać. Ja już znałam ten strach. Jak już wojsko stoi na granicy, to nie jest to performens. Czekałam na najgorsze wiadomości. I one nadeszły. Gdy zadzwonił mąż, właśnie odwiozłam dzieci do szkoły. - Słyszałaś? - Nie. - Wojna... Wcześniej mnie uspokajał, mówił, że to tylko prowokacja. Mówił tak w sumie jeszcze wczoraj, że nie wierzy w to... Bardzo to przeżywam, jakbym tam była. Jestem z rodziną, najbliższymi... Jestem z nimi. Tyle łez już wypłakałam. Serce boli...

Zdjęcie Mieszkańcy Ukrainy chowają się w piwnicach (jedno ze zdjęć, które otrzymała Yulia) / archiwum prywatne

Nie chcą uciekać?



- Moja mama mieszka w Czerniowcach. Powiedziała, że na 100 procent nie opuści mieszkania. Zostawiła mi już list pożegnalny. Tak, pożegnała się już ze mną... Mama mojego męża mieszka w Charkowie. Też nie wyjedzie sama. Boi się. Nie zostawi drugiego syna, który ma 43 lata i nie może wyjechać z kraju, nie wypuszczą go. Ludzie podzielili się na dwie grupy. Jedni uciekają, inni, z różnych przyczyn zostają na miejscu. Chronią siebie, rodziny.

Mama zostawiła mi już list pożegnalny

Cały czas jesteś z nimi w kontakcie?



- Tak. Na bieżąco otrzymuję informacje z Charkowa czy Kijowa. Czytam w wiadomościach od nich: "mamy wybuch". Widzę na zdjęciach pozostałości po rakiecie... Rachunek pierwszej nocy? Dużo osób nocowało w schronach, metrze. Znajomi opisują, jak z dziećmi chowają się w piwnicach. Niektórzy zabezpieczają swoje dzieci. Jedno znajome małżeństwo odesłało dwie córeczki. Jedna ma 11 druga 14 lat. Odesłali je ze znajomymi. Co musieli czuć, kiedy wsiadły do samochodu i odjeżdżały? Ogromny ból... Trudno to sobie wyobrazić...

Zdjęcie Zdjęcie zostało zrobione 24 lutego / archiwum prywatne

Niektórzy z większych miast uciekają na wsie. Ulice wyjazdowe były zakorkowane. Inni zabezpieczają mieszkania. Zaklejają okna na krzyż taśmą, by szyby nie wyleciały podczas wybuchu. Panika jest odczuwalna. Ci, co noc spędzili w schronie, piszą mi, że wyjdą tylko na chwilkę, po coś do jedzenia - jak się uda. Wprowadzono też tzw. komendancki czas (godziny policyjne) od 22.00 do 6.00. Sporo osób dopytuje mnie, jakie są potrzebne dokumenty, gdzie mają się udać, co zrobić. Zadeklarowałam swoją pomoc. Wiedzą, że mogą na mnie liczyć.

Zdjęcie / archiwum prywatne

Zdjęcie - Znajomi informują mnie, co się dzieje. Co chwilę dostaję zdjęcia. To jedno z nich - mówi nam Yulia / archiwum prywatne

Ludzie zaklejają okna na krzyż taśmą, by szyby nie wyleciały podczas wybuchu - opowiada Yulia Drozdek

***

