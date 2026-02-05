Spis treści: Czym jest ulga dla pracujących seniorów? Kto ma prawo do ulgi dla pracujących seniorów? Najczęstsze błędy pracujących seniorów

Czym jest ulga dla pracujących seniorów?

Ulga dla pracujących seniorów to pewnego rodzaju zachęta dla osób, które pomimo nabycia prawa do emerytury zdecydują się odłożyć w czasie decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej.

Jak wynika z informacji podanych na stronie podatki.gov.pl: "Ulga dla pracujących seniorów polega na zwolnieniu od podatku przychodów uzyskanych z określonych tytułów, do wysokości wskazanej w ustawie o PIT". Zwolnieniu podlegają przychody do wysokości maksymalnie 85 528 zł w roku podatkowym. Co istotne - jest to łączny limit w ramach ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+ i ulgi na powrót.

Kto ma prawo do ulgi dla pracujących seniorów?

Jak już zostało wspomniane, do ulgi dla pracujących seniorów mają prawo osoby, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn) nadal pozostają aktywne zawodowo. Osoba chcąca skorzystać z tego rodzaju ulgi nie może pobierać między innymi emerytury lub renty rodzinnej.

Co ważne - ulga obejmuje przychody z konkretnych źródeł. Mowa tutaj o pracy na etacie (np. umowie o pracę) czy przychodach wynikających z umowy zlecenie. Możliwe jest również uzyskanie ulgi w przypadku przychodów z zasiłku macierzyńskiego (o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) czy działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie ze skalą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 19 proc. podatkiem liniowym lub 5 proc. stawką w ramach ulgi IP BOX.

Najczęstsze błędy pracujących seniorów

Seniorzy, którzy mają zamiar skorzystać z ulgi podatkowej, powinni wystrzegać się pewnych błędów. Jeden z najpowszechniejszych dotyczy przekroczenia limitu - chodzi o wspomniane 85 528 zł w roku podatkowym. Jeżeli korzystamy z dwóch ulg (ulgi dla pracujących seniorów oraz, na przykład, ulgi dla rodzin 4+, to wówczas kwota 85 528 zł jest łącznym limitem.

Seniorzy, którzy mają zamiar skorzystać z ulgi podatkowej, powinni wystrzegać się pewnych błędów 123RF/PICSEL

Zdarza się, że pracujący seniorzy zapominają o złożeniu stosownego oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia z podatku do pracodawcy. Wskutek tego, z wypłaty potrącane są zaliczki na podatek dochodowy. W takiej sytuacji wspomniane zaliczki można odzyskać dopiero przy zwrocie podatku.

Innym częstym błędem jest pobieranie emerytury lub renty rodzinnej. Warto tutaj wspomnieć o warunkach, o których dość rzadko się mówi - chcąc skorzystać z ulgi, nie można również otrzymywać świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej. Mowa tu również o uposażeniu przysługującemu sędziemu znajdującemu się w stanie spoczynku, uposażeniu rodzinnym czy świadczeniu pieniężnym, które przysługuje członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą lub podjęciem poza służbą czynności ratowania życia, lub zdrowia ludzkiego bądź mienia.

Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL

Szlakami kultowych filmów w Europie INTERIA.PL