Ulga dla pracujących seniorów. Warunki, o których rzadko się mówi
Seniorzy, którzy zdecydują się odłożyć w czasie przejście na emeryturę, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej. Co jednak ważne - by móc uzyskać wspomnianą ulgę, należy spełnić szereg warunków. Kto konkretnie ma prawo do zwolnienia od podatku określonych przychodów i jakie są najczęstsze błędy, które popełniają pracujący seniorzy? Wyjaśniamy.
Spis treści:
- Czym jest ulga dla pracujących seniorów?
- Kto ma prawo do ulgi dla pracujących seniorów?
- Najczęstsze błędy pracujących seniorów
Czym jest ulga dla pracujących seniorów?
Ulga dla pracujących seniorów to pewnego rodzaju zachęta dla osób, które pomimo nabycia prawa do emerytury zdecydują się odłożyć w czasie decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej.
Jak wynika z informacji podanych na stronie podatki.gov.pl: "Ulga dla pracujących seniorów polega na zwolnieniu od podatku przychodów uzyskanych z określonych tytułów, do wysokości wskazanej w ustawie o PIT". Zwolnieniu podlegają przychody do wysokości maksymalnie 85 528 zł w roku podatkowym. Co istotne - jest to łączny limit w ramach ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+ i ulgi na powrót.
Kto ma prawo do ulgi dla pracujących seniorów?
Jak już zostało wspomniane, do ulgi dla pracujących seniorów mają prawo osoby, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn) nadal pozostają aktywne zawodowo. Osoba chcąca skorzystać z tego rodzaju ulgi nie może pobierać między innymi emerytury lub renty rodzinnej.
Co ważne - ulga obejmuje przychody z konkretnych źródeł. Mowa tutaj o pracy na etacie (np. umowie o pracę) czy przychodach wynikających z umowy zlecenie. Możliwe jest również uzyskanie ulgi w przypadku przychodów z zasiłku macierzyńskiego (o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) czy działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie ze skalą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 19 proc. podatkiem liniowym lub 5 proc. stawką w ramach ulgi IP BOX.
Najczęstsze błędy pracujących seniorów
Seniorzy, którzy mają zamiar skorzystać z ulgi podatkowej, powinni wystrzegać się pewnych błędów. Jeden z najpowszechniejszych dotyczy przekroczenia limitu - chodzi o wspomniane 85 528 zł w roku podatkowym. Jeżeli korzystamy z dwóch ulg (ulgi dla pracujących seniorów oraz, na przykład, ulgi dla rodzin 4+, to wówczas kwota 85 528 zł jest łącznym limitem.
Zdarza się, że pracujący seniorzy zapominają o złożeniu stosownego oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia z podatku do pracodawcy. Wskutek tego, z wypłaty potrącane są zaliczki na podatek dochodowy. W takiej sytuacji wspomniane zaliczki można odzyskać dopiero przy zwrocie podatku.
Innym częstym błędem jest pobieranie emerytury lub renty rodzinnej. Warto tutaj wspomnieć o warunkach, o których dość rzadko się mówi - chcąc skorzystać z ulgi, nie można również otrzymywać świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej. Mowa tu również o uposażeniu przysługującemu sędziemu znajdującemu się w stanie spoczynku, uposażeniu rodzinnym czy świadczeniu pieniężnym, które przysługuje członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą lub podjęciem poza służbą czynności ratowania życia, lub zdrowia ludzkiego bądź mienia.
