Czym jest ulga na dziecko, komu przysługuje i ile wynosi?

Ulga na dziecko została stworzona z myślą o osobach wychowujących dzieci. Dzięki niej można zmniejszyć podstawę opodatkowania i dzięki temu płacić mniejszy podatek. Komu konkretnie przysługuje odliczenie?

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać osoby osiągające dochody opodatkowane według skali podatkowej, które jednocześnie są rodzicami, opiekunami lub rodzicami zastępczymi.

Co ważne - ulga przysługuje, gdy dziecko nie ma ukończonych 18 lat lub ma 18-25 lat, ale nadal się uczy, a jego roczny dochód nie przekracza ustawowego progu 12-krotności kwoty renty socjalnej. Odliczenia można dokonać również niezależnie od wieku dziecka, jeśli posiada ono orzeczenie o niepełnosprawności i nie osiąga dochodów powyżej limitu.

Ile wynosi ulga na dziecko?

Wysokość ulgi na dziecko zależy od liczby dzieci. Miesięcznie można odliczyć kwotę:

92,67 zł - na pierwsze dziecko;

92,67 zł - na drugie dziecko;

166,67 zł - na trzecie dziecko;

225,00 zł - na czwarte i każde kolejne dziecko.

Oznacza to, że w przypadku jednego dziecka, roczna kwota odliczenia wynosi 1112,04 zł. Z kolei przy trójce dzieci, roczna kwota jest równa 4224,12 zł (1112,04 zł na pierwsze, tyle samo na drugie oraz 2000,04 zł na trzecie dziecko).

Ulga na dziecko i limity dochodowe

Co ważne, istnieje limit łącznych dochodów, od których można odliczyć ulgę na dziecko.

W przypadku osób pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim jest to 112 000 zł - wówczas sumuje się dochody obydwóch współmałżonków. Jeśli dana osoba samotnie wychowuje dziecko, to wówczas kwota limitu 112 000 zł odnosi się do dochodów tej jednej osoby.

Jeżeli jednak dana osoba nie pozostaje w związku małżeńskim, a jednocześnie nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko, to wtedy limit wynosi 56 000 zł. Co ważne - limity nie obowiązują, jeśli rozlicza się ulgę na dwoje lub więcej dzieci, lub dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Co ważne - ta ulga podatkowa nie przysługuje podatnikom rozliczającym się zgodnie z podatkiem liniowym lub podatkiem ewidencjonowanym.

Czy małżonkowie mogą rozliczać się osobno ulgą na dziecko?

Czy każdy z rodziców może odliczyć ulgę na dziecko? Jak wynika z informacji podanych na stronie podatki.gov.pl: "Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim". Rodzice mogą przysługującą do odliczenia kwotę odliczyć od podatku w dowolnej, ustalonej między sobą proporcji.

Jeśli jednak pomiędzy rodzicami nie ma porozumienia i zgodnie z rozstrzygnięciem sądu rodzice sprawują pieczę naprzemienną lub miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania rodziców to wówczas kwota odliczana jest w częściach równych. Sprawa wygląda inaczej w przypadku osoby, u której dziecko ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny) - wtedy ta osoba może zastosować odliczenie w wysokości 100% ulgi na dziecko.

