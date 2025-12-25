Spis treści: Czym jest miód filtrowany? Unia Europejska bierze go pod lupę Co zmiana przepisów oznacza dla konsumentów i producentów? Który miód jest najzdrowszy? Dietetyk wskazuje faworytów

Czym jest miód filtrowany? Unia Europejska bierze go pod lupę

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wprowadza istotne zmiany w zakresie jakości handlowej miodu. Zgodnie z nowymi przepisami, od 14 czerwca 2026 roku miód przefiltrowany nie będzie mógł być sprzedawany ani oznaczany jako zwykły miód. Zniknie on z listy tzw. "głównych rodzajów miodu", klasyfikowanych według sposobu pozyskiwania lub konfekcjonowania.

Miód przefiltrowany to produkt, który przeszedł intensywny proces filtracji. W jego trakcie usuwa się nie tylko naturalne zanieczyszczenia, takie jak fragmenty wosku czy resztki skrzydeł owadów, ale także znaczną część pyłku kwiatowego. To właśnie pyłek jest jednym z kluczowych elementów, pozwalających ocenić autentyczność miodu, jego pochodzenie geograficzne oraz roślinne. Po silnym filtrowaniu miód staje się wyjątkowo klarowny i jednolity, jednak jednocześnie traci część swoich prozdrowotnych właściwości.

Nowe przepisy nie oznaczają natychmiastowego wycofania już wyprodukowanych zapasów. Miód przefiltrowany, który trafił do obrotu zgodnie z dotychczasowymi regulacjami przed 14 czerwca 2026 roku, będzie mógł pozostać w sprzedaży aż do wyczerpania zapasów. Po tej dacie jednak producenci nie będą mogli wprowadzać go na rynek jako pełnowartościowego miodu.

Co zmiana przepisów oznacza dla konsumentów i producentów?

Nowelizacja rozporządzenia ma przede wszystkim zwiększyć przejrzystość rynku i poprawić ochronę konsumentów. Kupujący zyskają pewność, że produkt oznaczony jako miód rzeczywiście spełnia kryteria miodu naturalnego, zachowując pełen zestaw enzymów, pyłków i innych bioaktywnych składników.

Istotnym aspektem zmian jest także walka z nieuczciwymi praktykami handlowymi. Usuwanie pyłku z miodu utrudniało określenie jego pochodzenia, co w praktyce umożliwiało maskowanie importu miodu z krajów trzecich lub mieszanie surowców o różnej jakości. Po wejściu w życie nowych regulacji takie działania staną się znacznie trudniejsze, a pochodzenie produktu będzie łatwiejsze do zweryfikowania.

Zmiany te są elementem szerszego pakietu unijnych regulacji, tzw. Dyrektywy Śniadaniowej. Nowelizuje ona nie tylko przepisy dotyczące miodu, ale również te odnoszące się do soków owocowych, dżemów, marmolad, galaretek, słodzonych przecierów z kasztanów oraz niektórych rodzajów mleka konserwowanego. Celem dyrektywy jest ujednolicenie standardów jakości i etykietowania produktów spożywczych w całej Unii Europejskiej.

Miód naturalny i sztuczny różnią się pod wieloma względami laksika123 123RF/PICSEL

Który miód jest najzdrowszy? Dietetyk wskazuje faworytów

Wraz z dyskusją o jakości miodu coraz częściej pojawia się pytanie: który jego rodzaj ma największą wartość zdrowotną? Na ten temat wypowiedział się dietetyk dr Bartek Kulczyński, który w jednym ze swoich materiałów wideo na YouTube podkreślił, że szczególnie cenne są miody ciemne - zwłaszcza wrzosowy i gryczany.

Ich przewaga wynika z wysokiej zawartości polifenoli, czyli związków o silnych właściwościach przeciwutleniających. Miód wrzosowy zawiera niemal 190 mg polifenoli, a miód gryczany osiąga bardzo zbliżone wartości. Dla porównania, popularny miód lipowy dostarcza ich około 47 mg. To znacząca różnica, która przekłada się na potencjalne korzyści zdrowotne.

Polifenole pomagają neutralizować wolne rodniki, wspierają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym i mogą zmniejszać ryzyko rozwoju niektórych chorób przewlekłych, w tym nowotworowych. Dodatkowo miody o wysokiej zawartości tych związków wykazują działanie przeciwbakteryjne i wspomagają naturalną odporność organizmu. Warto jednak pamiętać, że nawet najzdrowszy miód powinien być spożywany z umiarem, szczególnie przez osoby z zaburzeniami gospodarki cukrowej.

Nadchodzące zmiany w przepisach sprawią, że wybór wartościowego miodu stanie się łatwiejszy. Konsumenci zyskają większą pewność, że sięgają po produkt autentyczny, a nie jedynie jego przetworzoną wersję o obniżonej jakości.

"Ewa gotuje": Jabłecznik sypany Polsat