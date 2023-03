Urodziła dziecko i nie udzieliła mu pomocy. Jej mąż spalił noworodka w piecu

Dziecko upadło na podłogę, a matka nie udzieliła mu pomocy. Następnie ojciec je spalił!

Katarzyna Borczyk urodziła dziecko w pozycji stojącej w domu w nocy z 30 czerwca na 1 lipca 2016 roku - tak twierdzą policjanci. Następnie dziecko upadło i uderzyło o podłogę, a matka nie udzieliła mu należytej pomocy, przez co zmarło. Dwa dni później kobieta zaniosła niemowlę do kotłowni. Mężczyzna, zamiast powstrzymać kobietę, rozpalił ogień w piecu i wrzucił tam ciało zmarłego dziecka - tak ustalila prokuratura. Zajście miało miejsce w Radwanicach na Dolnym Śląsku, a o zaistniałej sytuacji donieśli sąsiedzi małżeństwa. Mieszkańcy Radwanic postanowili zgłosić sprawę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Donieśli, że Katarzyna była wcześniej w ciąży, a po dziecku nie zostało śladu. Prokuratura postanowiła zainterweniować i sprawdzić, czy nowo narodzone dziecko nie zostało wywiezione za granicę, jednak nie udało im się ustalić takiej sytuacji.

Reklama

Zobacz również: Głośna zbrodnia sprzed lat. Zabiła przyjaciółkę z kościoła

Rodzice są alkoholikami. Kobiecie grożą 4 lata więzienia

Biegli sprawdzili popiół pozostały w piecu i wywnioskowali, że w zabezpieczonym materiale mogą znajdować się kości noworodka. Na tej podstawie rodzice dziecka zostali zatrzymani i zbadani przez psychiatrów, którzy zdołali ustalić, że małżeństwo jest uzależnione od alkoholu. Potem para została zatrzymana w areszcie, a następnie doprowadzona do sądu. Kobieta usłyszała zarzut narażenia noworodka na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a mężczyzna został oskarżony o poplecznictwo i zbezczeszczenie zwłok. Katarzyna została skazana na 4 lata więzienia, ale nie stawiła się, aby odbyć należytą karę. Jej mąż usłyszał ten sam wyrok i zdążył już odbyć swoją karę. Kobieta obecnie jest wciąż poszukiwana listem gończym wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Głogowie.

Zobacz również: Zabiła zabójcę swojej córki

Rysopis Katarzyny Borczyk

Zdjęcie Katarzyna Borczyk poszukiwana przez policję! / Policja / materiały prasowe

wzrost: 161-165 cm

waga: 50-69 kg,

sylwetka: krępa (muskularna)

włosy: proste, ciemny blondo

czy: wąsko rozstawione i normalnie osadzone

twarz: cera czerstwa, kształt owalny



Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat kobiety proszone są o kontakt osobisty z funkcjonariuszami wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach albo pod numerami 47 871 34 00, 47 871 35 02.





Zobacz również: Belgia: Matka, która zabiła swoje dzieci, została poddana eutanazji