Spis treści: Piękna, ale niebezpieczna. Ta roślina to zagrożenie dla natury Pistia rozetkowa - cichy niszczyciel zbiorników wodnych Zakaz i surowe kary za nielegalne posiadanie

Piękna, ale niebezpieczna. Ta roślina to zagrożenie dla natury

Pistia rozetkowa to roślina wodna pochodząca z regionów tropikalnych i subtropikalnych. Jej charakterystyczne, jasnozielone liście układają się w rozetę przypominającą główkę sałaty, co sprawiło, że zyskała popularność wśród akwarystów i właścicieli oczek wodnych. W kontrolowanych warunkach wydaje się niegroźna, a nawet dekoracyjna, jednak w środowisku naturalnym potrafi szybko przejąć dominację nad zbiornikiem wodnym.

W sprzyjających warunkach pistia rozmnaża się niezwykle intensywnie, tworząc zwarte, pływające dywany na powierzchni wody. Taka warstwa ogranicza przenikanie światła, co negatywnie wpływa na rośliny zanurzone i organizmy zależne od fotosyntezy. W efekcie dochodzi do zaburzeń w całym łańcuchu pokarmowym ekosystemu wodnego.

Pistia rozetkowa - cichy niszczyciel zbiorników wodnych

Problem z pistią rozetkową nie ogranicza się wyłącznie do jej ekspansywności. Gęste skupiska rośliny obniżają poziom tlenu w wodzie, co może prowadzić do zamierania ryb oraz innych organizmów wodnych. W konsekwencji dochodzi do degradacji zbiorników, które tracą swoją naturalną równowagę biologiczną.

Inwazyjne gatunki obce, takie jak pistia, są szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie mają w nowym środowisku naturalnych wrogów, które ograniczałyby ich rozwój. W rezultacie szybko wypierają rodzime gatunki roślin wodnych, zmniejszając bioróżnorodność i zmieniając strukturę całych siedlisk. To z kolei wpływa nie tylko na przyrodę, ale również na ludzi korzystających z zasobów wodnych.

Pistia rozetkowa to inwazyjna roślina, która pochodzi prawdopodobnie z Afryki Kristjan Wikimedia Commons

Zakaz i surowe kary za nielegalne posiadanie

W odpowiedzi na zagrożenie, jakie stanowią inwazyjne gatunki obce, Unia Europejska umieściła pistię rozetkową na liście organizmów stwarzających ryzyko dla środowiska. W Polsce od 2 sierpnia 2024 roku obowiązuje całkowity zakaz jej uprawy, hodowli, sprzedaży, transportu oraz przetrzymywania bez specjalnego zezwolenia.

Zgoda na legalne posiadanie może zostać wydana jedynie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Brak takiego pozwolenia oznacza poważne konsekwencje prawne - od kar finansowych sięgających nawet miliona złotych, po odpowiedzialność karną, w tym możliwość ograniczenia wolności lub jej utraty do 5 lat. Przepisy te mają na celu ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się gatunku i ochronę krajowych ekosystemów wodnych.

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