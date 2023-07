Narodziny charyzmatycznego kaznodziei

Jest 13 maja 1931 roku, kiedy na świat przychodzi James Warren "Jim" Jones, człowiek, który w przyszłości stanie na czele jednej z najbardziej kontrowersyjnych i śmiertelnych sekt apokaliptycznych w historii Ameryki. Urodzony w Lynn, w stanie Indiana, Jones od początku pokazuje oznaki charyzmy, która za kilkanaście lat będzie kluczem do manipulacji tysiącami ludzi. Zaniedbywany przez rodziców — ubogiego farmera i prostą robotnicę — mały Jim czyta ogromne ilości książek, bo tylko w wiedzy i nauce widzi drogę wyjścia z ubóstwa.



Chcąc nadrobić brak miłości i akceptacji, których nie dał mu rodzinny dom, chłopiec pragnie też wzbudzać podziw rówieśników, wygłaszając długie kazania w garażu swojego ojca. Naśladuje kaznodziejów, którymi wówczas się fascynuje. Już wtedy ujawniają się narcystyczne cechy jego osobowości — nie znosi najmniejszych oznak sprzeciwu, a na krytykę reaguje agresją. Jak sam mówi, jest gotów zabijać.

W 1945 roku, po rozwodzie rodziców, przeprowadza się z matką do Richmond w Indianie. Odwiedza tam wiele kościołów, a swój azyl znajduje wśród zielonoświątkowców. Mając 16 lat zaczyna wygłaszać kazania i zauważa, że wywiera wielki wpływ na słuchaczy. W 1949 roku rozpoczyna studia na uniwersytecie Butlera i żeni się z pielęgniarką miejscowego szpitala psychiatrycznego. Wkrótce na świat przychodzi ich syn, a Jones porzuca studia i wraz z rodziną przeprowadza się do Indianapolis, gdzie w Kościele metodystów kontynuuje karierę kaznodziei.

Powstanie Świątyni Ludu

W 1956 roku, w Indianapolis, Jones zakłada Świątynię Ludu Kościoła Pełnej Ewangelii. Kościół ten zaskakuje swoją otwartością, łącząc pod jednym dachem wyznawców z różnych grup etnicznych — zarówno białych, jak i Afroamerykanów.

Charyzmatyczny kaznodzieja zdobywa zwolenników i szlifuje swój eklektyczny styl łączący elementy chrześcijaństwa, socjalizmu i utopii totalitarnych, a sam Jones zaczyna rościć sobie pretensje do boskości, wierząc, że jest równocześnie inkarnacją Buddy, Chrystusa i Lenina. W kazaniach głosi równość rasową, co z jednej strony przysparza mu zwolenników wśród Afroamerykanów, a z drugiej budzi niechęć środowisk o nastawieniu rasistowskim. Działa też społecznie na rzecz praw człowieka i jest stawiany za wzór aktywisty przez amerykańską prasę, a politycy są częstymi gośćmi w Świątyni Ludu. Zainteresowanie gwiazd Hollywood, jak Jane Fonda, zapewnia mu też status celebryty.

Zdjęcie Jim Jones w roku 1976 / Janet Fries / Contributor / Getty Images

Sława charyzmatycznego mówcy, który potrafi za pomocą nacechowanych olbrzymim ładunkiem emocjonalnym kazań ponieść tłum i dosłownie zahipnotyzować słuchaczy rośnie, a wokół Jonesa gromadzą się tłumy kolejnych wyznawców. Ludzie wierzą w społeczne przesłanie jego nauki, a także w to, że potrafi on czynić cuda. Rozchodzą się pogłoski o uzdrowieniach, rozmnażaniu pokarmów, a nawet wskrzeszeniach dokonywanych przez przywódcę Świątyni Ludu. Do Jonesa płynie też rzeka pieniędzy, głównie wyłudzanych od bardziej zamożnych jego zwolenników.



Mimo wielkich sukcesów, w życiu prywatnym Jonesa nie dzieje się dobrze — żona składa pozew o rozwód, nie mogąc znieść tyranii i okrucieństwa męża, a także jego licznych zdrad, a nienawidzący ojca syn, podejmuje próbę samobójczą.

Ucieczka do dżungli

W 1974 roku Jim Jones zakupuje około 130 hektarów ziemi w Ameryce Południowej. Ziemią obiecaną Jonesa jest Gujana, która zaledwie dziesięć lat wcześniej uzyskała niepodległość, a rządzona jest w tym czasie przez socjalistów z Ludowego Kongresu Narodowego. Tutaj Jones upatruje bezpiecznego schronienia w razie wojny nuklearnej, której od wielu lat się spodziewa. Wraz z nim do gujańskiej osady przeprowadza się około 1200 jego wyznawców, z czego większość stanowią Afroamerykanie — ludzie ubodzy, starsi, sieroty i bezdomni.

Na zakupionych tam terenach leśnych powstaje Jonestown - osada odcięta od świata, do której w 1977 roku przybywają ostatni wyznawcy Jonesa. Już wówczas prasę obiegają informację o szerzącym się w Jonestown terrorze i molestowaniu nieletnich. Dla Jima Jonesa nie ma już powrotu do USA.

Wielebny Jones tworzy swoją utopię raju równości rasowej i ekonomicznej — idealnej wspólnoty ludzi żyjących w pokoju i dostatku. W dodatku, dzięki nadprzyrodzonej mocy swojego przywódcy, nigdy nie zapadających na żadne choroby. Wszyscy godzą się również z faktem, że w przyszłości wszyscy popełnią zbiorowe samobójstwo, by w ten sposób przenieść się na inna planetę, gdzie będzie można żyć wiecznie.

Część dziennikarzy śledzących kroki charyzmatycznego kaznodziei widzi jednak w Jonestown obóz koncentracyjny. Teren bowiem jest nieustannie patrolowany przez uzbrojonych strażników, co sam Jones tłumaczy koniecznością ochrony przed atakiem CIA i armii Gujany. Swoich wyznawców traktuje jednak jak niewolników, również seksualnych. Każdy z nich musi pracować po dziesięć godzin dziennie przy karczowaniu lasów i na plantacjach, a jeśli zapadają na choroby, są poddawani publicznym torturom, zabiera się im paszporty i zabrania kontaktów z rodziną w Stanach.



Zdjęcie Kadr z filmu "Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones" / CBS Photo Archive / Contributor / Getty Images

Przywódca wymaga też świadczenia mu usług seksualnych, a jego dzienna norma to 16 stosunków, z których 14 odbywa z kobietami, a dwa z chłopcami. Nie gardzi też seksem z mężczyznami, oszczędza jedynie Afroamerykanów twierdząc, że byli wykorzystywani przez całe stulecia, a on nie chce podobnie wobec nich postępować. Nietrudno jednak odgadnąć, że za tym swoistym miłosierdziem Jonesa stoi jednak zwykły rasizm, gdyż wszyscy jego najbliżsi współpracownicy, którzy cieszą się wyjątkowymi przywilejami, są biali.

Nie można też nie dostrzec powiązań Jonesa z ambasadą ZSSR w Gujanie. Radzieccy dyplomaci dostarczają do Jonestown filmy propagandowe, w których widzom pokazuje się, że na ulice San Francisco wyszła armia Ku-Klux-Klanu, a rząd amerykański tworzy obozy koncentracyjne dla nie-białej ludności USA. Na terenie Jonestown znajduje się również arsenał broni, a w ostatnim dniu istnienia Świątyni Ludu, cały jej majątek, czyli około 8 milionów dolarów amerykańskich, zostanie przekazany ambasadorowi ZSSR w Gujanie.

Wizyta kongresmena

Niepokojące doniesienia z Jonestown docierają do uszu kongresmena Leo Ryana, który pod wpływem grupy Zatroskanych Krewnych — członków rodzin wyznawców Jonesa — decyduje się na zorganizowanie wyprawy do sekty. 18 listopada 1978 roku, Ryan wraz z dziennikarzami, w asyście adwokatów Jonesa, dociera do Jonestown. Spotykają uśmiechniętych mieszkańców kolonii, ale też tych, którzy wyglądają na przerażonych. Kiedy jeden z nich przekazuje reporterowi kartkę z prośbą o pomoc, wybucha ostra dyskusja.

Leo Ryan domaga się, aby chętni mogli opuścić Jonestown. Jones zgadza się, ale sytuacja dramatycznie eskaluje, gdy grupa reporterów i mieszkańców, którzy zdecydowali się na opuszczenie kolonii, zostaje zaatakowana przez członków Świątyni Ludu, którzy eskortowali ich na lotnisko. Pięć osób ginie w ostrzale, w tym kongresman Ryan, a dziesięć innych jest rannych.

Tego samego dnia wieczorem w Jonestown dochodzi do masowego samobójstwa. 909 osób ginie po zażyciu cyjanku. Sam Jones umiera od rany postrzałowej w skroń. Dzieciom truciznę podaje się doustnie lub dożylnie. Większość z tych, którzy przeżyją, to osoby, które nie są obecne w obozie w czasie "białej nocy", jak nazwano później wydarzenia w Jonestown.

Tymczasem po starcie samolot, którym uciekają ci, których nie dosięgły kule zamachowców, przekazuje jeszcze przez radio raport o ataku, a ambasador USA udaje się do rezydencji premiera Gujany. Następnego ranka armia gujańska przedziera się przez dżunglę do Jonestown. Żołnierze odkrywają 909 ciał, co Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych określi później jako "masowy rytuał samobójstwa/morderstwa".

Zdjęcie Trumny po masakrze w Jonestown / New York Times Co. / Contributor / Getty Images

Masowe morderstwo czy zbiorowe samobójstwo?

Mimo że te tragiczne wydarzenia często opisuje się jako "samobójstwo", relacje osób, które przeżyły, oraz wyniki sekcji zwłok sugerują, że "biała noc", była raczej zaplanowanym masowym morderstwem niż zbiorowym samobójstwem.

Choć ostatnie słowa kaznodziei zarejestrowane na tak zwanej "taśmie śmierci" brzmiały: "Dokonujemy aktu rewolucyjnego samobójstwa w proteście przeciwko warunkom nieludzkiego świata", to analiza miejsca zbrodni i sekcje zwłok ofiar świadczą niezbicie o tym, że wielu osobom trucizna została po prostu wstrzyknięta, a inni zostali zabici z broni palnej.



Z 1100 osób, które w czasie "białej nocy" znajdowały się w Świątyni Ludu, zginęło 913, w tym około 280 dzieci, którym rodzice podali napoje z trucizną. Ocaleli głównie strażnicy i ci, którzy przebywali poza świątynią. Rzecznik prasowy Świątyni Ludu zastrzelił się podczas konferencji prasowej w Kalifornii, cztery miesiące później.

