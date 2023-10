W mediach społecznościowych pojawił się viralowy filmik ze spacerującym koniem. Nie byłoby w nim nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nie wszyscy widzą na nim to samo. Niektórzy komentujący zapewniają, że pokazany na wideo koń idzie do przodu, inni są przekonani, że do tyłu. Jak jest naprawdę?

Viralowa zagadka z koniem. W którą stronę idzie zwierzę?

Zerknijmy na wspomniany film. W którą stronę idzie koń?

Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jednoznaczna. Twórca tej iluzji twierdzi, że jeżeli według nas zwierzę porusza się do przodu, dominuje u nas lewa półkula mózgu. Jeśli jednak koń idzie do tyłu — prawa.

Zagadka optyczna ze spacerującym koniem. Co o nas mówi?

Zgodnie ze słynną hipotezą u człowieka dominuje prawa lub lewa półkula mózgu. Jeśli więc myślimy w sposób analityczny i metodyczny, zapewne dominuje u nas lewa półkula mózgu. Natomiast jeżeli mamy tendencję do bycia kreatywnym i artystycznym możemy uważać się za "prawomózgowca".

Lewa półkula mózgu jest bardziej werbalna, analityczna i uporządkowana niż prawa. Czasami nazywana jest mózgiem cyfrowym czytamy w poście.

Według tej hipotezy lewa półkula mózgu jest połączona z:

logiką,

sekwencjonowaniem,

myśleniem liniowym,

matematyką,

faktami.

Prawa półkula mózgu jest bardziej wizualna i intuicyjna. Czasami nazywana jest mózgiem analogowym. Ma bardziej kreatywny i mniej zorganizowany sposób myślenia pisze autor posta.

Powiązana jest ona z:

wyobraźnią,

intuicją,

sztuką,

myśleniem holistycznym,

sygnałami niewerbalnymi.

Dominująca półkula — wiarygodna teoria czy mit psychologiczny?

Tego typu iluzje optyczne należy jednak traktować jako rozrywkę i zabawę. Naukowcy z dziedziny psychologii wielokrotnie obalali teorię dominującej półkuli, nazywając ją jednym z najczęściej rozpowszechnionych mitów psychologicznych. W rzeczywistości nauka nie dostarczyła jeszcze żadnych jednoznacznych badań na poparcie prawdziwości tej hipotezy.

Oczywiście faktem jest, że człowiek ma dwie półkule mózgu. Są one odmienne zarówno strukturalnie, jak i funkcjonalnie - każda z nich inaczej przetwarza informacje, i specjalizuje się w wykonywaniu innych zadań. Jednakże w teorii tej zastosowano zbyt duże uproszczenie. Przykładowo, według niej to prawa półkula odpowiedzialna jest za emocje. W rzeczywistości obie półkule sprzyjają ich odczuwaniu. Prawa odpowiada za negatywne stany emocjonalne, natomiast lewa sprzyja odczuwaniu pozytywnych emocji.

Jak możemy przeczytać na stronie Neuropsychologia.org:

Nie istnieją żadne złożone funkcje poznawcze reprezentowane wyłącznie przez jedną półkulę.