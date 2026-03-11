W 2026 r. seniorzy mogą liczyć na więcej. Wypłata planowana we wrześniu

Spis treści: 14. emerytura - pomoc dla najbiedniejszych Ile wynosi 14. emerytury w 2026 r.? Kiedy wypłata 14. emerytury? Czy 14. emerytura będzie dalej wypłacana?

14. emerytura - pomoc dla najbiedniejszych

Osoby z niską emeryturą mogą liczyć na dodatki, które miesięcznie lub raz w roku podniosą wysokość pobieranego świadczenia. Wdowy i wdowcy mogą zyskać, składając wniosek o zbieg świadczeń. Dużą pomocą dla emerytów są także 13. i 14. emerytura. I choć trzynasta emerytura należy się każdemu seniorowi, czternastkę dostaną tylko ci, którzy nie osiągnęli progu dochodowego.

Komu należy się 14. emerytura? Jedynym kryterium dla osób uprawnionych do pobierania emerytury jest próg dochodowy, który wynosi 2900 zł. To on wpływa na wysokość pobieranej czternastki. Osoby z miesięczną emeryturą powyżej 4828,49 zł brutto nie otrzymają czternastki.

Komu należy się 14. emerytura? 123RF/PICSEL

Ile wynosi 14. emerytury w 2026 r.?

W 2026 r. po marcowej waloryzacji czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, czyli wysokość minimalnej emerytury. Nie wszyscy jednak zobaczą taką kwotę na swoim koncie. Pełną czternastkę otrzymają jedynie seniorzy, których podstawowa emerytura wraz z dodatkami nie przekracza 2900 zł. Po przekroczeniu tego progu czternasta emerytura jest pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna wypłacana wartość tego dodatku wynosi 50 zł.

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Czternasta emerytura najczęściej wypłacana jest we wrześniu wraz z podstawowym świadczeniem. Na dokładny termin wypłaty 14. emerytury w 2026 roku należy jednak zaczekać. Ważną informacją dla seniorów jest fakt, że dodatek ten nie wymaga składania dodatkowych wniosków. Otrzymają go automatycznie wszystkie uprawnione osoby.

Czy 14. emerytura będzie dalej wypłacana?

Według raportu ZUS w 2025 roku po marcowej waloryzacji aż 399,2 tysięcy osób pobierało minimalną emeryturę, a 403,8 tys. świadczenie poniżej minimalnej. Wszystkie te osoby są uprawnione do pobierania 14. emerytury w maksymalnej kwocie. Pokazuje to, jak wielu seniorów liczy na dodatkowe świadczenie.

Z drugiej strony 13. i 14. emerytura jest poważnym obciążeniem dla budżetu państwa. Jednorazowa wypłata czternastki nie rozwiązuje podstawowych problemów seniorów jak choć tych związanych z dostępem do służby zdrowia. Jak donosi Infor, w 2024 roku wypłata 13. i 14. emerytury kosztowała państwo 25 miliardów złotych. Z tego powodu pojawiają się pomysły likwidacji dodatkowej emerytury czy zamiany jej na bon senioralny. Aktualnie nie ma jednak konkretnych projektów, które zmieniłyby sposób wypłacania 14. emerytury.

