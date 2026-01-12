Spis treści: W pogodzie będzie się działo W Beskidach sypnęło śniegiem. "Wczoraj horror, dzisiaj bajka" "Uważajcie na siebie" Zima się rozkręca. Oto najnowsze prognozy

W pogodzie będzie się działo

"Uwaga! Dziś w nocy i jutro prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe" - taki alert otrzymali w miniony weekend mieszkańcy powiatu żywieckiego. Teraz czas na kolejną rundę. Bo chociaż w poniedziałek pogoda ma się trochę uspokoić, w nocy z poniedziałku na wtorek szykuje się powtórka. 13 stycznia prognozowane są intensywne opady śniegu, a po południu mogą wystąpić opady marznącego deszczu, który może powodować gołoledź.

W Beskidach sypnęło śniegiem. "Wczoraj horror, dzisiaj bajka"

- W niedzielę śnieg padał przez cały czas. Odśnieżaliśmy kilkukrotnie, bo śniegu przybywało z godziny na godzinę. Przez cały dzień główna droga na wsi nie była odśnieżona, podobnie jak ulice. Z sąsiadem żartowaliśmy, że Polacy są zaskoczeni, że zimą nastała zima. Dziś już żartuję, że nie wymawia się przy mnie słowa odśnieżanie. W poniedziałek sytuacja się trochę uspokoiła. Mogę powiedzieć: wczoraj horror, dzisiaj bajka. Śledzimy prognozy i znowu ma popadać - mówi Agnieszka, mieszkanka wsi na Żywiecczyźnie.

Intensywne opady śniegu w powiecie żywieckim. Prognozy mówią o kolejnych Kinga T archiwum prywatne

- Rano na szczęście bez większych problemów dotarłem do pracy. Chociaż w niedzielny wieczór nie wyglądało to zbyt wesoło. Droga jest odśnieżona, w nocy widać drogowcy pracowali. Trasa na linii Węgierska Górka- Żywiec jest prawie czarna i nie ma źle. Ale wiem, że w niektórych miejscowościach warunki nie są zbyt dobre. Może dziś coś się poprawi - mówi pan Ryszard.

Ewelina z kolei przyznaje: - Droga do pracy to była tragedia, ale dałam radę. Z tego co widziałam, to wiele chodników nie było odśnieżonych. Dopiero teraz coś zaczęło się "ruszać" w tej kwestii. O poranku, chociaż droga główna była odśnieżona, to jednak było ślisko i wąsko. Samochody jechały bardzo powoli. Sporo osób, z którymi rozmawiałam w pracy narzekało, że albo nie jest odśnieżone, albo częściowo. Niby dziś pogoda się poprawiła, ale mamy taki trochę "krajobraz po bitwie".

Zima uderzyła w weekend z pełną mocą. Prognozy mówią jasno: to jeszcze nie koniec archiwum prywatne

- Dzieci po pas brodziły w śniegu w drodze do szkoły - mówi mieszkanka jednej z miejscowości przy granicy ze Słowacją.

W niewielkiej miejscowości Sól również zrobiło się zimowo. Jak mówi nam Kinga, jedna z mieszkanek, weekend upłynął pod znakiem odśnieżania. Póki co jest spokojniej, a zima rozgościła się w miejscowości na dobre, co widać na przekazanym przez nią obrazku.

W Beskidach sypnęło śniegiem Kinga T archiwum prywatne

"Uważajcie na siebie"

"Wygląda na to, że opady białego puchu ustały, choć niektórym zdążyły dać małą szkołę jazdy. Na Żywiecczyźnie wciąż ciężko, drogi miejscami białe i śliskie. Liczymy, że służby szybko ogarną temat i wróci bezpieczna jazda. Uważajcie na siebie, szerokości! - czytamy z kolei na profilu Żywiec112.

Pogoda w niedzielę dała się kierowcom we znaki. Jak informował portal, na drodze S1 w kierunku Lalik kilka pojazdów znalazło się w rowach. Kierowcy informowali, że warunki były bardzo ciężkie.

"Jezdnia nie jest wcale odśnieżona i trudno podjechać. Występują bardzo duże utrudnienia w obu kierunkach" - przekazywali w mediach społecznościowych.

Zima się rozkręca. Oto najnowsze prognozy

Najnowsze prognozy wskazują, że zima dopiero się rozkręca. Lokalnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz części Mazowsza grubość warstwy śniegu przekracza 30, a czasami nawet 40 cm.

Niedawno pisaliśmy o ataku zimy na Pomorzu - początkiem stycznia "intensywne opady śniegu sparaliżowały drogi, utrudniły codzienne życie mieszkańców i wystawiły na ciężką próbę także zwierzęta - zarówno domowe, jak i bezdomne".

Według prognoz IMGW, w poniedziałek 13 stycznia więcej śniegu może spaść we wschodniej części Polski. Synoptycy prognozują przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 5 cm. Będzie to kolejny mroźny dzień, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet -12 st. C. W centrum mrozy będą mniejsze i wyniosą około -6, a na zachodzie do -2 st. C. Najcieplej będzie na Wybrzeżu, gdzie w ciągu dnia termometry mogą wskazać 0 st. C.

Beskidzkie miejscowości stały się zimową krainą Natalia Grygny archiwum prywatne

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Mocniej powieje wysoko w górach: w Sudetach porywy osiągną do 90 km/h, a w Karpatach do 70 km/h.

"Wiatr w Karpatach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne" - informują synoptycy.

W nocy z poniedziałku na wtorek do Polski powrócą arktyczne mrozy. Na wschodzie synoptycy przewidują nawet -22 st. C. W centrum temperatura wyniesie do - 11 st, a na zachodzie i Wybrzeżu w nocy temperatura spadnie do -3, - 2 st. C.

