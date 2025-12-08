Spis treści: Ile kosztuje gwiazda betlejemska? Tu kupisz już za 5,99 zł Dzięki temu poisencja będzie długo kwitła. Ważne zasady

Gwiazda betlejemska to jeden z symboli Bożego Narodzenia. W tym czasie stanowi ważną dekorację w wielu domach czy mieszkaniach. Trudno się dziwić: słynie z okazałych, czerwonych lub białych liści (mylnie uznawanych za kwiaty).

Obecnie to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych - na całym świecie co roku sprzedaje się niemal pół miliarda poisencji. Gwiazda betlejemska doczekała się nawet swojego święta, które przypada 12 grudnia.

Ile kosztuje gwiazda betlejemska? Tu kupisz już za 5,99 zł

W Polsce ceny poisencji są zróżnicowane. Na popularnych platformach sprzedażowych roślinę można kupić już od 11 zł wzwyż. Wszystko zależy od wielkości rośliny i odmiany. Im bardziej okazała gwiazda betlejemska, tym więcej trzeba za nią zapłacić.

W Lidlu za poisencję w wersji mini trzeba zapłacić 5,99 zł (promocja 3+1 gratis), a za tę w wersji maxi o wysokości 42 cm - 24,99 zł. Z kolei w ofercie sklepu Biedronka znalazła się poisencja z ekobrokatem - jedna sztuka kosztuje 14,99 zł. Natomiast za gwiazdę bez tego typu dodatków trzeba zapłacić nieco mniej, bo 21,99 zł.

Stokrotka również przygotowała ofertę dla klientów - za roślinę w wersji mini trzeba zapłacić 5,99 zł. Większa sztuka kosztuje z kolei 12,99 zł. W Netto za poisencję - w zależności od wielkości - zapłacimy 12,99 lub 24,99 zł.

Dzięki temu poisencja będzie długo kwitła. Ważne zasady

Aby poisencja dość długo zachwycała wyglądem, warto przestrzegać kilku zasad. Pierwszą z nich jest odpowiednia temperatura. Roślina lubi ciepło, więc najlepsza wynosi od 16 do 22 st. C.

Po zakupie roślinę najlepiej umieścić w miejscu z dostępem do światła. Zbyt ciemne stanowisko raczej się jej nie przysłuży. Podobnie jak miejsce narażone na przeciągi.

W przypadku gwiazdy betlejemskiej lepiej nie przesadzać z podlewaniem. Nie lubi stać w wodzie i zbyt częstym nawadnianiem. Może to doprowadzić do gnicia korzeni. Dlatego dobrze jest na bieżąco sprawdzać podłoże - najlepiej wlewać wodę na podstawkę niż wprost do doniczki. Raz na dwa tygodnie można jej też zaserwować nawóz do roślin kwitnących.

