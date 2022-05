Bombardowania, ostrzał artyleryjski, uliczne walki i śmierć cywilów. Tak wyglądała rzeczywistość zmagań o miasta w trakcie II wojny światowej. W trakcie kolejnych jej etapów wiele miast obecnej Polski zostało niemal zrównanych z ziemią - powodem były wycofujące się siły Wehrmachtu i postępujące siły Armii Czerwonej.

W wyniku ataku Niemiec na Polskę, ucierpiało wiele polskich miast - w tym m.in. Warszawa, Jasło, Wieluń czy Głogów. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych miejscowości, w których doszło do zniszczeń. Dużych strat doznała również Łódź, która była uznawana za polskie miejsce, które w czasie wojny ucierpiało najmniej. Eksperci obalili ten mit.

Warszawa. Stolica w ruinie

Zdjęcie Warszawa w 1939 roku. Płonący Zamek Królewski po ostrzale przez artylerię niemiecką 17 września / autor nieznany/WikimediaCommons / Wikipedia

Naziści celowo zniszczyli część miast. Jednym nich z była Warszawa, którą okupant niszczył 4-krotnie. Niemcy zbombardowali ją w 1939 roku, później ucierpiała w trakcie powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Wszystkie te zdarzenia sprawiły, że suma zniszczeń wyniosła prawie 85 proc. Ponad 70 proc. domów i prawie wszystkie warszawskie zabytki zostały zrównane z ziemią.

Jedną z najtragiczniejszych kart historii Warszawy był tzw. "czarny poniedziałek". 25 września 1939 roku Warszawa przeszła niespotykany do tej pory w historii atak bombowy. Od godz. 7:00 do wieczora ok. 400 niemieckich bombowców zrzuciło na stolicę Polski prawie 630 ton bomb.

17 października 1944 roku Heinrich Himmler, szef SS, wypowiedział słowa: "Miasto musi kompletnie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć jedynie jako stacja transportowa dla Wehrmachtu".

Nim Niemców powstrzymała Armia Czerwona, 85 proc. Warszawy było zrujnowane. Mimo tego i tak była w lepszej sytuacji niż Jasło, które zostało zburzone w 97 proc. i zniszczony całkowicie Polanów.

W 2004 roku powstał "Raport o stratach wojennych Warszawy". Autorzy oszacowali, że straty materialne poniesione przez miasto i mieszkańców wynoszą 18,2 mld przedwojennych złotych, czyli 45,3 mld dolarów. Po tym, jak skorygowano błędy i rozszerzono szacunki straty, okazało się, że wyniosły one ponad 54 mld dolarów.

Jasło. Miasto zrównane z ziemią

Niemcy zrównali to miasto z ziemią. Gdy 15 stycznia 1944 roku opuszczali Jasło, spośród 1200 budynków, ocalały tylko 3. Pozostałe zostały zniszczone jesienią 1944 roku, bez żadnego militarnego uzasadnienia. Po wojnie straty Jasła zostały oszacowane na 70 mln zł. Miasto z trudem podnosiło się po wojnie - w maju 1945 roku hutnicy z miejscowej huty pierwsze wyprodukowane przez siebie szkło okienne wysłali do zburzonej Warszawy.

Wieluń. Wtedy nie ocalało prawie nic

Zdjęcie Do najbardziej zniszczonych w czasie II wojny światowej polskich miast należał Wieluń / autor nieznany/WikimediaCommons / Wikipedia

Do najbardziej zniszczonych w czasie wojny polskich miast należał Wieluń. Przez niektórych jest uznawany za miejsce rozpoczęcia II wojny światowej. A to ze względu na serię ataków niemieckiego lotnictwa we wrześniu 1939 roku. Zdania do dziś są w tej sprawie podzielone. Ten atak powietrzny jest często podawany za przykład nieuzasadnionego terroru Niemców. Nalot został przeprowadzony nagle, bez wypowiedzenia wojny Polsce. Skutki były opłakane - zabudowa została zniszczona w 74 proc., włącznie ze szpitalem i zabytkami. Z zabudowy rynku ocalało wówczas jedynie dawne kolegium pijarów.

Głogów. Całkowite zniszczenie

Głogów to jedno z najstarszych polskich miast. Po zakończeniu I wojny światowej, w ramach Traktatu Wersalskiego, pozostał w granicach Niemiec. W czasie II wojny światowej na jego terenie znajdowało się 6 obozów pracy przymusowej. Od lutego do kwietnia 1945 roku miasto pod władzą Niemiec zostało znowu zamienione w twierdzę. Naziści bronili się przed rosyjskimi wojskami. Miasto było oblegane przez 6 tygodni, co było powodem jego całkowitego zniszczenia. W wyniku Konferencji Jałtańskiej Głogów został przyłączony do Polski - przybyli tu w maju 1945 roku pierwsi osadnicy zastali w tym miejscu tylko ruiny i zgliszcza.

Gubin i skala zniszczeń

Gubin to również miasto, które przez okupanta zostało niemalże zrównane z ziemią. W czasie wojny znajdowała się tu filia obozu koncentracyjnego Groß-Rosen. W 1945 roku miasto zostało zniszczone w prawie 90 proc. Szczególnie zacięte walki toczyły się o tzw. Góry Śmierci, które skończyły się 28 lutego 1945 roku. Miasto zdobyły oddziały 3 armii gwardii I Frontu Ukraińskiego. Podczas Konferencji Jałtańskiej alianci wyznaczyli granicę Polski po wojnie wzdłuż linii Odry i Nysy Łużyckiej. W związku z tym prawobrzeżna część Gubina została włączona do Polski pod dzisiejszą nazwą.

Łódź. Ponoć strat tu wielkich nie było...

Zdjęcie Podczas II wojny światowej Łódź straciła budynki pozostawione przez żydowskich mieszkańców. Tablica ustawiona w 1940 r. na Deutschlandplatz głosiła: „Z rozkazu Führera to miasto nazywa się Litzmannstadt” / autor nieznany/WikimediaCommons / Wikipedia

Łódź była uznawana za miasto, które zostało najmniej dotknięte zniszczeniami podczas II wojny światowej. To jednak mit, na co zwracał uwagę zespół naukowców z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Grupa ekspertów pod kierunkiem prof. Krzysztofa Baranowskiego i prof. Andrzeja Lecha wyliczyła, że straty wojenne Łodzi w czasie wojny wyniosły 40 mld zł.

Podczas II wojny światowej Łódź straciła przede wszystkim budynki pozostawione przez żydowskich mieszkańców. W ciągu jednej nocy - z 10 na 11 listopada - Niemcy spalili Synagogę Wielką. W kolejne wojenne dni niszczone były pozostałe budynki. Oprócz tego Niemcy zniszczyli wiadukty kolejowe i domy. Większość zabudowy miasta, świadcząca o jego przedwojennym charakterze, została nietknięta. Łódź zdecydowanie większe straty poniosła jeśli chodzi o maszyny, surowce i materiały, które Niemcy wywozili do Rzeszy.

