Na czym polega katowicki program "Mieszkanie za remont"?

Urząd Miasta Katowice poinformował o uruchomieniu kolejnej edycji programu "Mieszkanie za remont". W tegorocznej edycji dostępnych jest 49 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po wykonaniu prac remontowych przez przyszłych najemców.

"Program >>Mieszkanie za remont<< od lat stanowi jeden z filarów katowickiej polityki mieszkaniowej. Skierowany jest do osób, które nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania ani nie kwalifikują się do lokalu komunalnego. (…) Do tej pory w ramach programu zadysponowano już przeszło 640 mieszkań" - powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dostępne mieszkania w różnych dzielnicach Katowic

Lokale dostępne w XXV edycji programu znajdują się m.in. w Śródmieściu (ul. Wojewódzka, ul. Wita Stwosza, ul. Żwirki i Wigury, ul. Mariacka, ul. Warszawska), Koszutce (ul. Morcinka), Ligocie-Panewnikach (ul. Koszalińska, ul. Bronisławy) oraz Szopienicach-Burowcu (ul. Wiosny Ludów, ul. Zamenhofa).

Najemca po pięciu latach wynajmu będzie miał możliwość wykupienia mieszkania na preferencyjnych warunkach.

Jak wyglądają mieszkania?

"W tej edycji oferujemy 49 mieszkań - od kawalerek o powierzchni ok. 26 m² do trzypokojowych lokali o powierzchni blisko 77 m². Zakres prac remontowych jest zróżnicowany w zależności od mieszkania. Stawka czynszu za 1 m² wynosi od ok. 5,22 zł do 9,57 zł - w zależności od lokalizacji i standardu. Najemcy wykonujący remont są zwolnieni z opłat czynszowych na czas jego trwania oraz z obowiązku wpłaty kaucji" - tłumaczy Roman Buła, naczelnik wydziału budynków i dróg Urzędu Miasta Katowice.

Kto może ubiegać się o mieszkanie z programu "Mieszkanie za remont"?

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać mieszkanie?

Osoby chcące ubiegać się o mieszkanie z programu, muszą spełnić określone warunki. Przede wszystkim mowa o kryteriach dochodowych, które ustalono na następującym poziomie:

gospodarstwo jednoosobowe: 3 759,13 zł - 8 903,20 zł miesięcznie ,

gospodarstwo wieloosobowe: 2 769,89 zł - 6 133,32 zł na osobę.

Kolejne wymagania to: brak zobowiązania finansowego z tytułu najmu lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego, spełnienie kryterium powierzchniowego zgodnego z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (np. dla jednej osoby maksymalnie 45,5 m²).

Pod uwagę będą brane również punkty, a chodzi o sytuację, kiedy spełnione zostaną wszystkie wymagania, ale na jedno mieszkanie będzie kilku chętnych.

"Tworząc punktację, pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub >>singli<<, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci i samotnego ich wychowywania czy też legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym, oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, które wpływają finalnie na liczbę uzyskanych punktów" - dodaje Roman Buła w oficjalnym serwisie Urzędu Miasta Katowice.

Remont wykonywany jest na podstawie umowy zawartej z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Po jego zakończeniu podpisywana jest umowa najmu na czas nieokreślony.

Oglądanie lokali mieszkalnych przewidziane jest na okres od 30.03.2026 r. do 15.04.2026 r. - po wcześniejszym umówieniu się, natomiast wnioski w ramach tej edycji składać będzie można w okresie od 16.04.2026 r. do 30.04.2026 r.

