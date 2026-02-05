W lutym zebrał cały kosz grzybów

Miłośnicy zbierania grzybów nie czekają, aż za kilka miesięcy nadejdzie jesień, kiedy to w polskich lasach pojawi się wiele gatunków pysznych grzybów. Okazuje się, że również zimą, gdy zalega śnieg, a temperatura powietrza wynosi kilkanaście stopni Celsjusza poniżej zera, można wrócić do domu z pełnym koszem grzybów.

Jeden z entuzjastów zbierania takich darów natury dodał zdjęcie do swojego facebookowego profilu "Grzybiarzwlesie", na którym widać duży kosz wypełniony grzybami. W środku znajduje się boczniak ostrygowaty, czyli popularny, jadalny grzyb, ceniony za smak oraz właściwości zdrowotne.

"Najsmaczniejsze są niezbyt duże kapelusze. W celach konsumpcyjnych uprawiany jest na słomie lub drewnie. Ma niezwykłe właściwości zdrowotne, obniża poziom cukru i cholesterolu, jest także źródłem wielu witamin i białka. Należy do najczęściej uprawianych i sprzedawanych na świecie" - tłumaczą Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica.

Cechą charakterystyczną takiego grzyba jest jego kapelusz o średnicy 5-25 cm, szaro-biały lub szaro-brązowy, z blaszkami zbiegającymi na krótki, boczny trzon. Boczniak ostrygowaty często rośnie w skupiskach na pniach drzew liściastych, takich jak buk, topola, wierzba. W lasach pojawia się od późnej jesieni do zimy, przeważnie do grudnia, ale jak widać, nie jest to regułą.

Rozwiń

Jakie grzyby rosną zimą w polskich lasach?

O tej porze roku w lasach możemy zbierać nie tylko wspomnianego boczniaka. Grzyby pojawiają się szczególnie w momencie odwilży, ponadto eksperci uważają, że zimowe grzybobranie jest bezpieczniejsze, ponieważ nie ma wówczas trujących sobowtórów jadalnych gatunków.

Zatem jakie grzyby z powodzeniem można zbierać zimą w polskich lasach? Oprócz boczniaka ostrygowatego warto rozglądać się za płomiennicą zimową, nazywaną potocznie zimówką, uszakiem bzowym, łycznikiem późnym.

Ten ostatni w większości źródeł jest opisywany jako grzyb jadalny, ale nieco mniej smaczny od boczniaka. Jednak wyniki najnowszych badań sugerują, aby nie spożywać go zbyt często, ponieważ chłonie dużo szkodliwych substancji z atmosfery - dodają eksperci z Lasów Państwowych.

Olga Leonowicz: Jesteśmy mniej podzieleni niż nam się mówi INTERIA.PL