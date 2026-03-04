Brunatne niebo i mgła w kolorze ochry

Układ niskiego ciśnienia na południowo-zachodnią Europą uniesie znaczną ilość pyłu znad Sahary, który w kolejnych dniach przez Morze Śródziemne rozpocznie podróż po Starym Kontynencie.

W związku z tym na południu Europy, gdzie będzie go najwięcej, niebo może przybrać brunatną barwę, a w powietrzu może pojawić się mgła barwy ochry. Najintensywniej doświadczą saharyjskiego pyłu mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego oraz Francji, gdzie opadnie on na ziemię w postaci rdzawego deszczu.

Chmura przykryje cały kraj

Wraz z powietrznymi prądami pył znad Sahary dotrze także do Europy Środkowej. Już w środę 4 marca 2026 roku mleczna zawiesina w powietrzu może pojawić się nad południową Polską. Meteorolodzy ostrzegają, że stężenie pyłu w powietrzu może wzrosnąć kilkukrotnie. W dodatku masy pyłu nadciągające z południa Europy, mogą się w pewnym momencie połączyć z tymi, które przybędą znad Czech i Słowacji, przez co ich stężenie w powietrzu jeszcze wzrośnie.

Nad Polskę dociera saharyjski pył

W najbliższe dni lepiej nie planować długich spacerów

W związku z dużym stężeniem pyłu w powietrzu może on być duszący szczególnie dla osób borykających się z chorobami układu oddechowego oraz dla seniorów. Jednak dla własnego zdrowia, nawet osoby, którym nic nie dolega, powinny porzucić plany długich spacerów w ciągu kilku najbliższych dni.

Warto też zapobiegawczo rozciągać plandeki nad samochodami parkowanymi pod gołym niebem, bo czerwony saharyjski piasek będzie osiadał, tworząc brunatno-żółtą warstwę brudu. Z tego samego powodu złym pomysłem jest też planowanie wiosennego mycia okien, bo za kilka dni będziemy musieli je powtórzyć.

