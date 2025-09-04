Zarządcy budynków, administracja osiedli, a często także sami mieszkańcy decydują się coraz częściej na usunięcie zsypu. Czasem jest to ich własna decyzja, czasem nie mają wyboru, bo zsypy, choć wygodne i proste w obsłudze, zdają się nie pasować już do naszych czasów i nie są pozbawione wad.

Jak działa zsyp?

Zsyp w bloku mieszkalnym to pionowa instalacja w formie rury, która biegnie przez całą wysokość budynku. Służy ona do wrzucania odpadów domowych przez mieszkańców wszystkich pięter. Śmieci trafiają z niej do specjalnej komory lub kontenera na parterze.

Na każdym piętrze budynku znajduje się specjalne miejsce z okienkiem lub klapą - to przez nią mieszkańcy wrzucają odpady do rury, która odprowadza je w dół. Kontener na śmieci jest następnie regularnie opróżniany przez firmę wywożącą odpady.

Zsypy z PRL-u odchodzą do lamusa. Dlaczego mieszkańcy ich nie chcą?

Choć zsyp na śmieci to proste w obsłudze i wygodne narzędzie, pozwalające mieszkańcom pozbyć się odpadów bez wychodzenia z domu, to coraz więcej spółdzielni rezygnuje z tego rozwiązania. Argumentują one tę decyzję faktem, że śmieci wrzucane do zsypu generują nieprzyjemne zapachy i sprzyjają gromadzeniu się insektów (np. karaluchów) oraz gryzoni, a w efekcie także rozwojowi chorób.

Spadające, szczególnie z górnych pięter budynku odpady, generują też spory hałas, który jest uciążliwy dla mieszkańców. W sytuacji, gdy wyrzucają oni tą drogą duże przedmioty, istnieje ryzyko zapchania się zsypu - za jego udrożnienie zapłaci oczywiście administracja budynku, która ponosi też regularnie koszty związane z czyszczeniem, dezynfekcją i naprawą instalacji. Zanim jednak dojdzie do naprawy, mieszkańcy mogą dalej "dorzucać" do zapchanego zsypu kolejne odpady, w tym "bio", które gnijąc i wytwarzając nieprzyjemne zapachy, mogą nie tylko wpłynąć na komfort życia mieszkańców, ale także doprowadzić do inwazji wspomnianych już insektów i szkodników. Pozbycie się ich z całego bloku naraziłoby wspólnotę na jeszcze większe koszty.

Głównym powodem rezygnacji ze zsypów jest jednak kwestia obowiązkowej w Polsce segregacji odpadów. Niestety, nie brakuje osób, które całkowicie ignorują jej zapisy i wrzucają do zsypów nie tylko odpady "zmieszane", ale także szkło i plastik. W efekcie może dojść do podniesienia opłat za wywóz śmieci, które będzie musiała uiścić cała wspólnota, nie tylko osoba niestosująca się do zasad.

Ostatnim argumentem za rezygnacją ze zsypów są interwencje straży pożarnej, która coraz częściej stwierdza naruszenie przepisów antypożarowych lub renowacji klatek.

Co zamiast zsypów?

W nowoczesnych budynkach stosuje się zamiast zsypów systemy segregacji odpadów, wkomponowane już w ich infrastrukturę. Normą są oczywiście kolorowe pojemniki na śmieci, umieszczone w dobrze wentylowanych i zabezpieczonych komorach.

Nie wszyscy mieszkańcy mają dość zsypów: "Komu to przeszkadzało?"

Choć coraz większa grupa mieszkańców z ulgą przyjmuje rezygnację z zsypów, to nie brakuje tych, którzy narzekają na to rozwiązanie. Chodzi głównie o osoby starsze, przyzwyczajone do zsypów - wygodnych i niewymagających wychodzenia z domu. Ponieważ również w moim bloku zrezygnowano niedawno z rury odprowadzającej odpady, postanowiłam spytać mieszkańców, jak oceniają ten ruch i czy są zadowoleni z obecnego stanu rzeczy.

Nowohucki budynek, w którym mieszkam, zamieszkały jest w większości przez starsze osoby, którym średnio spodobał się ruch spółdzielni:

- Komu to przeszkadzało? Niby smród, niby potrzeba segregacji, a prawda jest taka, że jak ktoś nie segreguje, bo ma 90 lat i nie nadąża za nowościami, to nagle nie zacznie. Zobaczy pani, jak ludzie rzucają teraz worki pod śmietnikiem, bo zapominają klucza albo nie chcą wchodzić do środka, bo śmierdzi. Znam nawet przypadki, że ktoś wystawia worek za drzwi, czekając, aż ktoś go weźmie, bo nie jest na tyle sprawny, by zejść na dół do śmietnika - powiedział mi jeden z sąsiadów-emerytów.

Rzeczywiście, odkąd w bloku nie ma zsypu, na zewnątrz pod śmietnikiem pojawiają się coraz częściej worki z odpadami, którymi interesują się żywo obecne od czasu do czasu szczury czy gołębie. Wygoda mieszkańców nie jest oczywiście żadnym usprawiedliwieniem, ale blok zamieszkują starsze, schorowane i samotne osoby, które nie są w stanie wyjść na zewnątrz i wyrzucić śmieci do pomieszczenia, do którego prowadzi w dodatku podjazd, pokryty zimą śniegiem lub lodem, a w deszczowe dni - mokry i stanowiący zagrożenie.

- Mnie chodzi głównie o nasze starsze sąsiadki, które teraz nie są w stanie same wyrzucić śmieci i czekają, aż odwiedzą je dzieci lub zlituje się któryś z mieszkańców. Zsyp nikomu nie przeszkadzał, a kto ma segregować odpady, ten i tak będzie to robić, niezależnie czy jest on w bloku czy nie - powiedziała mi młoda mieszkanka budynku.

- Za jakiś czas wróci moda na zsypy i to, co zamurowali, będą na nowo rozbijać, zobaczy pani - przekonywał mnie też inny, starszy sąsiad.

Czy tak się stanie? Czas pokaże.

