Spis treści: Biedronka wprowadza nowy system kaucyjny. Informacje podano na żółtych kartkach Które napoje w Biedronce są objęte kaucją? Produkty zwolnione z kaucji Jak działa system kaucyjny?

Biedronka wprowadza nowy system kaucyjny. Informacje podano na żółtych kartkach

Na dziale w napojami w Biedronce od niedawna widnieją żółte kartki z komunikatem dotyczącym cen za niektóre produkty. Chodzi o kaucję zwrotną, która jest doliczana do cen napojów w momencie ich kasowania. Informacja brzmi następująco:

Drogi Kliencie! Do części produktów oznaczonych grafikami [KAUCJA 0,50 zł] zostanie doliczona kaucja zwrotna do ceny produktu.

Pierwsze produkty z wyraźnym logo systemy kaucyjnego zostały wprowadzone do sklepów Biedronka już w grudniu ubiegłego roku. Informacja, którą przekazano na niewielkich, żółtych kartach oznacza, że klienci, którzy wybiorą oznaczone napoje będą musieli zapłacić 50 gr więcej za każde opakowanie. Wszystko będzie dokładnie wyszczególnione na rachunku końcowym.

Które napoje w Biedronce są objęte kaucją?

Sklepy Biedronka wprowadziły już kaucję do napojów takich jak: Coca Cola, Tymbark, woda Żywiec Zdrój, Nałęczowianka, Cisowianka i Oaza. 50 gr więcej klienci zapłacą również za chętnie kupowane wody marki własnej, a mianowicie Polaris. Jak zapowiada sieć sklepów, zakres produktów objętych kaucją zwrotną będzie stopniowo poszerzany.

Produkty zwolnione z kaucji

Należy mieć na uwadze, że przez jakiś czas - w czasie trwania okresu przejściowego, w sieciach sklepów Biedronka obowiązywać będzie kaucja na oznaczone logo produkty, a jednocześnie wiele napojów będzie zwolnionych z dodatkowej opłaty. Może to spowodować niemałe zamieszanie, a klienci będą musieli zachowywać czujność.

Produkty wprowadzone do obrotu do 31 grudnia 2025 roku, po nowym roku są sprzedawane aż do wyczerpania zapasów. Ponadto sklepy nie przyjmują i nie zwracają kaucji za opakowania, które są nieoznaczone jako kaucyjne.

System kaucyjny w Biedronce nie obejmuje jednorazowych opakowań szklanych, plastikowych butelek oraz kartonów po mleku, jogurtach, kefirach, śmietanach itp., jak również tych po olejach i syropach.

Systemem kaucyjnym w Biedronce póki co objęte są niektóre napoje kolorowe i wody mineralne PIOTR KAMIONKA East News

Jak działa system kaucyjny?

Nowy system kaucyjny polega na tym, że puste opakowania oznaczone symbolem kaucji można zwrócić w dowolnym sklepie o powierzchni powyżej 200 mkw (np. w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie, Auchan). Zwroty przyjmują również mniejsze punkty, które dołączyły do systemy dobrowolnie (Żabka, stacja paliw Orlen). Oddawanie butelek i puszek jest bardzo proste i co więcej - nie wymaga okazywania paragonu. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach.

opakowania nie mogą być zgniecione ani uszkodzone

na opakowaniach powinny być widoczne etykiety oraz kod kreskowy

nie ma obowiązku mycia opakowań, wystarczy, że są opróżnione

Zwrot opakowań objętych kaucją odbywa się w specjalnie przeznaczonych do tego automatach, a w przypadku niektórych również przy kasach.

Odebraną kaucję klient odbiera w gotówce lub formie vouchera do wykorzystania na zakupy.

