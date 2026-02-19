Spis treści: Europa Europie nierówna W których regionach Europy ludzie żyją najdłużej? Gdzie tempo wydłużania się życia zahamowało? Jak wygląda średnia długość życia w Polsce na tle innych krajów Europy?

Europa Europie nierówna

Do ciekawych wniosków demograficznych doszli badacze, którzy w 2026 r. opublikowali swoje analizy w "Nature Communications". Przebadali oni aż 450 regionów w zachodniej Europie w latach 1992-2019 i doszli do wniosku, że w niektórych rejonach średnia długość życia wciąż się wydłuża, a w innych stoi w miejscu. Okazuje się, że różnice bywają spore nawet w obrębie jednego kraju, dlatego tak ważna była analiza mniejszych obszarów - departamentów, prowincji czy kantonów.

W których regionach Europy ludzie żyją najdłużej?

Dane wykazały, że w niektórych regionach długość życia stale rośnie - o. 2,5 miesiąca w przypadku mężczyzn i 1,5 miesiąca w przypadku kobiet. Jest to porównywalne z wynikami z wcześniejszych lat. W 2019 r. w najbardziej długowiecznych obszarach Europy mężczyźni żyli średnio 83 lata, a kobiety 87 lat. Takie wyniki odnotowano w:

Północnych Włoszech (Lombardia i Emilia-Romania);

Szwajcarii (w regionach przygranicznych),

Hiszpanii (Kraj Basków, Nawarra i La Rioja).

Gdzie tempo wydłużania się życia zahamowało?

Zdaniem badaczy Europa przestała się starzeć równomiernie. Od 2005 r. w niektórych regionach trend wzrostu długości życia wyraźnie zahamował. Zjawisko to objęło Wschodnie Niemcy, Walonię i Belgię. Główną przyczyną jest wysoka śmiertelność w wieku 55-74 lata, która spowodowana jest głównie nadużywaniem alkoholu, paleniem papierosów czy niezdrową dietą. Zdaniem badaczy może to świadczyć o dużych nierównościach społecznych.

Jak Polska wypada na tle innych krajów w kwestii średniej długości życia? 123RF/PICSEL

Jak wygląda średnia długość życia w Polsce na tle innych krajów Europy?

W Polsce w 2019 r. średnia długość życia wynosiła nieco ponad 71 lat dla mężczyzn i niemal 82 lata dla kobiet. Nasz kraj odnotowywał trend rosnący, który zbliżał nas do średniej dla Europy Zachodniej. Niestety niekorzystne zmiany i gwałtowny wzrost wskaźnika śmiertelności przyniosła pandemia Covid-19. Obecnie największym zagrożeniem dla naszego kraju jest szybkie starzenie się społeczeństwa.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

Oblicza Dubaju. Tradycja, pustynia i zapach orientu Content Studio