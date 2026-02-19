W tych krajach Europejczycy żyją najdłużej. Badania pokazują wyraźny podział
W ostatnich dekadach średnia długość życia w Europie znacznie się wydłużyła. To efekt ogromnego rozwoju medycyny, ale też większej świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia. Przyczyniło się do tego zapanowanie nad wieloma chorobami zakaźnymi, które stanowiły ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia. Poprawiły się również możliwości leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Taki zdrowotny skok cywilizacyjny objął całą Europę, ale okazuje się, że w niektórych krajach obywatele żyją dłużej niż w innych. Od czego to zależy?
Spis treści:
- Europa Europie nierówna
- W których regionach Europy ludzie żyją najdłużej?
- Gdzie tempo wydłużania się życia zahamowało?
- Jak wygląda średnia długość życia w Polsce na tle innych krajów Europy?
Europa Europie nierówna
Do ciekawych wniosków demograficznych doszli badacze, którzy w 2026 r. opublikowali swoje analizy w "Nature Communications". Przebadali oni aż 450 regionów w zachodniej Europie w latach 1992-2019 i doszli do wniosku, że w niektórych rejonach średnia długość życia wciąż się wydłuża, a w innych stoi w miejscu. Okazuje się, że różnice bywają spore nawet w obrębie jednego kraju, dlatego tak ważna była analiza mniejszych obszarów - departamentów, prowincji czy kantonów.
W których regionach Europy ludzie żyją najdłużej?
Dane wykazały, że w niektórych regionach długość życia stale rośnie - o. 2,5 miesiąca w przypadku mężczyzn i 1,5 miesiąca w przypadku kobiet. Jest to porównywalne z wynikami z wcześniejszych lat. W 2019 r. w najbardziej długowiecznych obszarach Europy mężczyźni żyli średnio 83 lata, a kobiety 87 lat. Takie wyniki odnotowano w:
- Północnych Włoszech (Lombardia i Emilia-Romania);
- Szwajcarii (w regionach przygranicznych),
- Hiszpanii (Kraj Basków, Nawarra i La Rioja).
Gdzie tempo wydłużania się życia zahamowało?
Zdaniem badaczy Europa przestała się starzeć równomiernie. Od 2005 r. w niektórych regionach trend wzrostu długości życia wyraźnie zahamował. Zjawisko to objęło Wschodnie Niemcy, Walonię i Belgię. Główną przyczyną jest wysoka śmiertelność w wieku 55-74 lata, która spowodowana jest głównie nadużywaniem alkoholu, paleniem papierosów czy niezdrową dietą. Zdaniem badaczy może to świadczyć o dużych nierównościach społecznych.
Jak wygląda średnia długość życia w Polsce na tle innych krajów Europy?
W Polsce w 2019 r. średnia długość życia wynosiła nieco ponad 71 lat dla mężczyzn i niemal 82 lata dla kobiet. Nasz kraj odnotowywał trend rosnący, który zbliżał nas do średniej dla Europy Zachodniej. Niestety niekorzystne zmiany i gwałtowny wzrost wskaźnika śmiertelności przyniosła pandemia Covid-19. Obecnie największym zagrożeniem dla naszego kraju jest szybkie starzenie się społeczeństwa.
