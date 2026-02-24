Spis treści: Naukowcy doszli do zaskakujących wniosków. Chodzi o starzenie się Osoby w tym wieku przechodzą przełomowy moment Co dzieje z ciałem człowieka w wieku 44 i 60 lat?

Naukowcy doszli do zaskakujących wniosków. Chodzi o starzenie się

Starzenie się to nieunikniony proces, który dotyczy każdego z nas. Jak do tej pory sądzono, że następuje on stopniowo, bez istotniejszych momentów. Jednak według najnowszych badań zmiany zachodzące w ciele człowieka wraz z upływającym czasem mają charakter skokowy. Wskazano dwa kluczowe momenty, w którym doświadczamy diametralnych zmian. Sprawdź czy aktualnie należysz do grona tych osób.

Osoby w tym wieku przechodzą przełomowy moment

Badacze z Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych przez siedem lat monitorowali 108 mieszkańców Kalifornii w wieku od 25 do 70 lat. Przez ten okres badano ich próbki krwi, stolca, skóry oraz sprawdzano wymazy z ust i nosa. Dzięki tysiącom zebranych próbek przeprowadzono szczegółową analizę genotypu, białek, metabolitów oraz mikrobiomu tych osób. Na tej podstawie wyodrębniono dwa przełomowe momenty w życiu człowieka, kiedy to następują wyraźne zmiany w organizmie, związane ze starzeniem się. Dzieje się to w wieku 44 i 60 lat.

Naukowcy są zdania, że u człowieka koło 44. roku życia dynamicznie zmieniają się cząsteczki związane z metabolizmem tłuszczów, kofeiny, alkoholu, jak również zachodzą modyfikacje w układzie sercowo-naczyniowym, skórze oraz mięśniach.

Z biegiem czasu, w 60. roku życia gwałtownie zmienia się metabolizm węglowodanów i ponownie kofeiny. To także kluczowy moment, wpływający na odmienne niż do tej pory funkcjonowania układu odpornościowego, nerek, skóry i mięśni.

Dzieje się tak mniej więcej w tym samym momencie, u każdego człowieka, bez względu na płeć.

Ćwiczenia siłowe w średnim wielu jak ważniejsze, niż mogłoby się wydawać 123RF/PICSEL

Co dzieje z ciałem człowieka w wieku 44 i 60 lat?

Lekarze i specjaliści ds. żywienia nie bez powodu alarmują, aby po 40 roku życia jeszcze bardziej przykładać się do dbania o zdrowie, wykonywać ćwiczenia fizyczne i regularnie się badać. Wyniki doświadczenia mówią bowiem jasno, że człowiek skończywszy 44 lata jest bardziej narażony na ryzyko rozwoju chorób układu krążenia. Fakt ten naukowcy wiążą z wolniejszym metabolizmem tłuszczów i alkoholu. Siedzący tryb życia jest w tym wieku wyjątkowo niewskazany, bowiem dochodzi wówczas do naturalnej utraty masy mięśniowej. Gwałtownie zaczyna też spadać elastyczność skóry, która staje się uboższa o kolagen i elastynę.

16 lat później, w okolicach 60. roku życia pojawiają się natomiast, wyraźnie widoczne zmiany - metabolizm węglowodanów zwalnia, nerki nie pracują już tak sprawnie, a odporność organizmu bywa osłabiona. To właśnie w tej grupie wiekowej najczęściej diagnozuje się również zmiany miażdżycowe.

Zalecenia? Zdrowa, zbilansowana dieta bogata w antyoksydanty, z wyłączeniem produktów przetworzonych oraz aktywność fizyczna, w tym ćwiczenia siłowe, pomogą opóźnić starzenie się organizmu i zachować sprawność na dłużej.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 166: Karolina Karolczak INTERIA.PL