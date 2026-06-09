Spis treści: Mazowsze wygrywa liczbą seniorów Ale jeśli patrzeć na odsetek, lider jest inny Polska się starzeje, ale nie wszędzie tak samo Nie tylko wschód i nie tylko małe regiony Małopolska wypada tu wyjątkowo ciekawie Różnice będą coraz ważniejsze

Mazowsze wygrywa liczbą seniorów

Jeśli pytanie brzmi: w którym województwie mieszka najwięcej seniorów w Polsce, odpowiedź jest jasna - w województwie mazowieckim. To właśnie tam mieszka największa liczba osób w wieku 60 lat i więcej. Na kolejnych miejscach znajdują się województwa śląskie, wielkopolskie i małopolskie.

To nie jest drobna przewaga. Różnica między Mazowszem a najmniejszym pod tym względem województwem jest ogromna. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 roku w województwie mazowieckim żyło ponad 1 370 500 osób w wieku 60 lat i więcej. W województwie śląskim było to 1 218 600 osób, a trzecie województwo w kolejności - wielkopolskie, miało takich osób 866 600. Na przeciwległym biegunie są z kolei województwo lubuskie (263 700 osób) i opolskie (264 600). W praktyce oznacza to, że w największych regionach kraju mieszka kilka razy więcej seniorów niż w tych najmniejszych. Taki wynik nie powinien specjalnie dziwić, bo Mazowsze jest też najludniejszym województwem w Polsce.

I właśnie tu pojawia się ważne zastrzeżenie. Sama liczba seniorów nie mówi jeszcze wszystkiego o starzeniu się regionu. Duże województwo niemal automatycznie będzie miało więcej starszych mieszkańców niż małe, nawet jeśli ich udział procentowy w całej populacji wcale nie jest rekordowy.

Ale jeśli patrzeć na odsetek, lider jest inny

Najciekawsze zaczyna się wtedy, gdy zamiast surowej liczby spojrzymy na udział seniorów w całej populacji województwa. W tej kategorii na pierwsze miejsce wysuwa się nie Mazowsze, lecz województwo świętokrzyskie. To właśnie tam osoby po 60. roku życia stanowią najwyższy odsetek mieszkańców, który wynosi 29,8% wszystkich osób na tym terenie.

Na drugim biegunie znajduje się Małopolska, gdzie udział seniorów w populacji jest najniższy, czyli 24,5 proc. wszystkich mieszkańców. To bardzo ważna różnica, bo pokazuje, że region może mieć wielu starszych mieszkańców, ale jednocześnie nie być "najstarszy" demograficznie. I odwrotnie - województwo może mieć mniejszą liczbę seniorów, ale ich udział wśród wszystkich mieszkańców może być wyjątkowo wysoki.

To nie jest tylko kwestia statystyki. Taki układ przekłada się na codzienne życie mieszkańców. W regionach z wyższym udziałem seniorów szybciej rośnie znaczenie opieki zdrowotnej, transportu dostosowanego do starszych osób, usług opiekuńczych czy lokalnej polityki społecznej.

W których województwach przybywa seniorów najszybciej? Zaskakujące dane 123RF/PICSEL

Polska się starzeje, ale nie wszędzie tak samo

Seniorzy stanowią dziś już ponad jedną czwartą społeczeństwa. To ogromna zmiana w porównaniu z sytuacją sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Polska wyraźnie się starzeje, ale proces ten nie przebiega równomiernie.

Są województwa, w których zmiana struktury wieku jest bardziej widoczna, i takie, które wciąż pozostają relatywnie młodsze. Właśnie dlatego regionalne różnice są dziś tak istotne. Nie mówimy już o odległym trendzie demograficznym, ale o zjawisku, które realnie wpływa na funkcjonowanie całych regionów.

W jednych województwach starzenie się ludności oznacza większą presję na system ochrony zdrowia i opiekę długoterminową. W innych wciąż bardziej widoczne są potrzeby rodzin z dziećmi czy ludzi w wieku produkcyjnym. To sprawia, że nie da się mówić o jednej Polsce senioralnej. Każdy region wchodzi w ten proces na swój sposób.

Nie tylko wschód i nie tylko małe regiony

W popularnym myśleniu łatwo wpaść w uproszczenie, że najstarsze demograficznie są wyłącznie małe lub słabsze gospodarczo województwa. Tymczasem dane pokazują bardziej złożony obraz. Śląskie ma bardzo dużą liczbę seniorów, bo jest ludne. Mazowieckie prowadzi liczbowo, ale nie procentowo. Świętokrzyskie nie ma największej liczby starszych mieszkańców w kraju, a mimo to to właśnie tam udział seniorów jest najwyższy.

To ważne rozróżnienie. Inaczej wygląda region "stary liczebnie", a inaczej region "stary strukturalnie". W pierwszym przypadku wyzwaniem jest sama skala i liczba mieszkańców wymagających określonych usług. W drugim problemem staje się układ wieku w całej populacji, który może wpływać na rynek pracy, szkoły, lokalną gospodarkę i tempo zmian społecznych.

Jedno województwo może mieć bardzo wielu seniorów dlatego, że jest ogromne. Inne może mieć ich mniej, ale za to niemal co trzeci mieszkaniec należy już do tej grupy wiekowej. I właśnie dlatego nagłówki o "najstarszym województwie" bez doprecyzowania często bardziej mieszają, niż wyjaśniają.

Seniorzy stanowią dziś już ponad jedną czwartą społeczeństwa 123RF/PICSEL

Małopolska wypada tu wyjątkowo ciekawie

To właśnie Małopolska pokazuje najlepiej, jak łatwo pomylić dwa różne wskaźniki. Z jednej strony należy do czołówki województw pod względem liczby seniorów. Z drugiej - ma najniższy udział osób 60+ w całej populacji.

W praktyce oznacza to, że mieszka tam bardzo dużo starszych osób, ale jednocześnie region pozostaje relatywnie młodszy od innych. Taki wynik dobrze pokazuje, że sama liczba nie wystarcza do opisania sytuacji demograficznej. Dopiero zestawienie obu wskaźników daje pełniejszy obraz.

Różnice będą coraz ważniejsze

Na pierwszy rzut oka to tylko liczby. W rzeczywistości za nimi kryją się bardzo różne codzienności. Inaczej starzeje się wielkie Mazowsze, inaczej Świętokrzyskie, a jeszcze inaczej Małopolska. Jedne regiony będą musiały szybciej rozwijać usługi dla starszych mieszkańców, inne dłużej zachowają bardziej zrównoważoną strukturę wieku.

Jedno jest już pewne: temat seniorów przestał być marginesem demografii. Dziś to jeden z najważniejszych kluczy do zrozumienia, jak naprawdę zmienia się Polska.

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