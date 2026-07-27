Spis treści: Rząd zdecydował o wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur Nie było porozumienia w sprawie wyższej waloryzacji Ile wyniesie podwyżka emerytur w 2027 roku?

Rząd zdecydował o wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur

W projekcie rozporządzenia opublikowanym w Rządowym Centrum Legislacji wskazano, że zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w części dotyczącej realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia ma wynieść 20 proc. realnego wzrostu płac w 2026 roku.

To najniższy poziom, jaki dopuszczają obowiązujące przepisy. W praktyce oznacza to, że rząd nie zdecydował się na dodatkowe zwiększenie udziału wzrostu wynagrodzeń w przyszłorocznej waloryzacji.

Warto jednak podkreślić, że wspomniane 20 proc. nie oznacza, że świadczenia emerytalne wzrosną o 20 proc. Jest to jedynie jeden z elementów uwzględnianych przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji. Ostateczna podwyżka zależeć będzie przede wszystkim od poziomu inflacji oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Waloryzacja emerytur i rent odbywa się co roku 1 marca. Jej celem jest dostosowanie wysokości świadczeń do zmian cen oraz sytuacji gospodarczej, tak aby seniorzy nie tracili siły nabywczej wypłacanych pieniędzy.

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Nie było porozumienia w sprawie wyższej waloryzacji

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji w części dotyczącej wzrostu wynagrodzeń każdego roku jest tematem rozmów w ramach Rady Dialogu Społecznego. To właśnie tam przedstawiciele rządu, pracodawców i strony społecznej próbują wypracować wspólne stanowisko.

W 2026 roku nie udało się jednak osiągnąć porozumienia. Początkowo rząd zaproponował pozostawienie zwiększenia na minimalnym poziomie, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Rozmowy prowadzone w ramach zespołów Rady Dialogu Społecznego 23 czerwca nie przyniosły rezultatów. Nie udało się również uzgodnić wspólnego stanowiska podczas posiedzenia plenarnego 9 lipca.

W związku z brakiem porozumienia decyzję musiała podjąć Rada Ministrów. Ostatecznie rząd pozostał przy pierwotnej propozycji i wybrał wariant minimalny.

Seniorzy mogą nie być zadowoleni ARKADIUSZ ZIOLEK East News

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Ile wyniesie podwyżka emerytur w 2027 roku?

Na ten moment nie jest jeszcze znana dokładna wysokość waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku. Będzie ona zależała od danych dotyczących inflacji oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku.

Dopiero po ich poznaniu będzie można obliczyć konkretny wskaźnik, który zostanie zastosowany do wszystkich świadczeń. Samo ustalenie 20-procentowego udziału wzrostu płac oznacza jedynie, że w tym elemencie waloryzacji przyjęto ustawowe minimum.

Decyzja rządu może rozczarować część seniorów, którzy liczyli na wyższe zwiększenie udziału wzrostu wynagrodzeń w mechanizmie waloryzacji.

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