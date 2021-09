Wątpliwy zamiar rodziców. Chcieli wydłubać córce oko, by cieszyć się bogactwem

W wiosce leżącej w prowincji Gowa została udaremniona próba okaleczenia dziewczynki. Dzięki poinformowaniu służb przez jedną z mieszkanek oraz szybkiej reakcji mundurowych dziecko zostało uratowane i przewiezione do szpitala, gdzie przeszło operację.



Dziewczynka miała zostać pozbawiona prawego oka, by w ten sposób przynieść rodzinie bogactwo. Policjanci zastali na miejscu kilku członków rodziny, którzy przytrzymywali 6-latkę, by matka mogła wydłubać jej oko.



Według mieszkańców rodzina od dawna praktykowała czarną magię z elementami kanibalizmu. Ich zdaniem nie był to pierwszy raz, gdy doszło do użycia przemocy względem dzieci. Niedawno zmarł młodszy brat dziewczynki. Sekcja zwłok wykazała, że śmierć dziecka spowodowało wypicie dwóch litrów słonej wody.



Spekuluje się, że do tych czynów rodziców miał zachęcać szaman, który już jest w rękach policji. Podobnie jest w przypadku dziadka oraz wujka, którzy przytrzymywali dziewczynkę. Rodzice dziecka trafili do szpitala psychiatrycznego. Za znęcanie się nad dzieckiem grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

