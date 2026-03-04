Wchodzą nowe przepisy korzystania z hulajnóg elektrycznych. Porządku będzie pilnować policja
Od wczoraj obowiązują nowe przepisy dotyczące poruszania się m.in. hulajnogami elektrycznymi. Z kolei za trzy miesiące bardziej rygorystyczne staną się wymogi dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo. Czego konkretnie dotyczą nowe przepisy i co grozi za ich nie przestrzeganie?
Spis treści:
- Wchodzą nowe, surowe przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych
- Od 3 czerwca br. obowiązek zakładania kasków
- Co grozi za jazdę bez kasku u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia?
Wchodzą nowe, surowe przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych
W ubiegłym roku w Polsce odnotowano gwałtowny wzrost wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg - było ich blisko 800, a część miała tragiczny finał. Szacuje się, że około 70 proc. z nich została spowodowana przez osoby poniżej 17 roku życia. W związku z tym podjęto kroki, aby przeciwdziałać skutkom takich incydentów. Jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, do wtorku 3 marca 2026 weszły w życie przepisy, które podwyższyły wiek dziecka mogącego poruszać się hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego do lat 13. Wyjątek stanowi jedynie strefa zamieszkania, gdzie młodsze dzieci będą mogły korzystać z hulajnóg pod opieką osoby dorosłej.
Od 3 czerwca br. obowiązek zakładania kasków
Kolejne regulacje w ruchu drogowym wejdą w życie za trzy miesiące, a konkretnie 3 czerwca 2026 r. Wówczas zostanie wprowadzony obowiązek zakładania kasku ochronnego przez osoby poniżej 16. roku życia, które poruszają się nie tylko hulajnogą, ale również rowerem i innymi urządzeniem transportu osobistego. Nowe przepisy mają na celu zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego i przeciwdziałanie skutkom wypadków. MSWiA przypomina, że hulajnoga to nie zabawka, a uderzenie głową o asfalt przy nawet niewielkiej prędkości może mieć fatalne konsekwencje. Obowiązek w tej kwestii spoczywa przede wszystkim na rodzicach i opiekunach, którzy są zobowiązani wyrobić w dzieciach nawyk jazdy w kasku.
Co grozi za jazdę bez kasku u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia?
W przypadku kontroli drogowej, brak kasku u osoby poniżej 16. roku życia, od dnia 3 czerwca br. będzie traktowany jako wykroczenie. Policja może wówczas założyć mandat w wysokości 100 złotych, a odpowiedzialność za to przewinienie poniesie rodzic lub opiekun prawny.