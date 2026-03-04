Spis treści: Wchodzą nowe, surowe przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych Od 3 czerwca br. obowiązek zakładania kasków Co grozi za jazdę bez kasku u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia?

Wchodzą nowe, surowe przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych

W ubiegłym roku w Polsce odnotowano gwałtowny wzrost wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg - było ich blisko 800, a część miała tragiczny finał. Szacuje się, że około 70 proc. z nich została spowodowana przez osoby poniżej 17 roku życia. W związku z tym podjęto kroki, aby przeciwdziałać skutkom takich incydentów. Jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, do wtorku 3 marca 2026 weszły w życie przepisy, które podwyższyły wiek dziecka mogącego poruszać się hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego do lat 13. Wyjątek stanowi jedynie strefa zamieszkania, gdzie młodsze dzieci będą mogły korzystać z hulajnóg pod opieką osoby dorosłej.

Od 3 czerwca br. obowiązek zakładania kasków

Kolejne regulacje w ruchu drogowym wejdą w życie za trzy miesiące, a konkretnie 3 czerwca 2026 r. Wówczas zostanie wprowadzony obowiązek zakładania kasku ochronnego przez osoby poniżej 16. roku życia, które poruszają się nie tylko hulajnogą, ale również rowerem i innymi urządzeniem transportu osobistego. Nowe przepisy mają na celu zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego i przeciwdziałanie skutkom wypadków. MSWiA przypomina, że hulajnoga to nie zabawka, a uderzenie głową o asfalt przy nawet niewielkiej prędkości może mieć fatalne konsekwencje. Obowiązek w tej kwestii spoczywa przede wszystkim na rodzicach i opiekunach, którzy są zobowiązani wyrobić w dzieciach nawyk jazdy w kasku.

Nowe regulacje podwyższają wiek dozwolony do poruszania się urządzeniami transportu osobistego i nakazują zakładanie kasków Batorskaya Larisa 123RF/PICSEL

Co grozi za jazdę bez kasku u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia?

W przypadku kontroli drogowej, brak kasku u osoby poniżej 16. roku życia, od dnia 3 czerwca br. będzie traktowany jako wykroczenie. Policja może wówczas założyć mandat w wysokości 100 złotych, a odpowiedzialność za to przewinienie poniesie rodzic lub opiekun prawny.

"Zdanowicz pomiędzy wersami". Najgorszy stan w życiu człowieka. Mózg odbiera go jako ból INTERIA.PL