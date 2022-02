W 1975 roku weszła w życie Konwencja o broni biologicznej BWC (Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, Biological Weapons Convention) zabraniająca rozwijania, przekazywania oraz nabywania broni biologicznej. Podpisały ją do tej pory 182 państwa. Jednak niektóre rządy nadal prowadzą badania nad tym typem środków bojowych.



Najtańsza broń masowego rażenia

Nie droga do celu się liczy, lecz efekt. A co dokładnie oznacza termin “efekt" używany w badaniach nad bronią i jej produkcji? Rozumiemy przez to śmierć co najmniej połowy populacji ludzkiej na zaatakowanym terenie.



To absurd i makabra, ale istnieje nawet dokładne wyliczenie kosztów osiągnięcia “efektu" na powierzchni jednego kilometra kwadratowego. Przy użyciu broni konwencjonalnej kosztuje to 2000 dolarów, przy użyciu broni nuklearnej 800 dolarów, przy broni chemicznej 600 dolarów, a przy broni biologicznej... 1 dolara.

Tak kuszący stosunek kosztów do wydajności zabijania ludzi nie mógł pozostać niezauważony. Kusił on między inny radzieckich włodarzy.

Konał 15 dni

Świat z pewnością jest lepszym miejscem bez zarazków wyjątkowo zjadliwej ospy prawdziwej. W przeciwieństwie do swojej kuzynki, ospy wietrznej, prawdziwa charakteryzowała się bardzo wysoką śmiertelnością. Ostatni przypadek zarażenia tą odmianą ospy miał miejsce w 1978 roku. A jednak zarówno USA jak i ZSRR postanowiły zachować sobie wirusy tej choroby, ot tak, “na wszelki wypadek". Zabójcze próbki przechowuje amerykańskie laboratorium Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób Zakaźnych (CDC) w Atlancie i Państwowe Rosyjskie Centrum Badań Wirusologii i Biotechnologii, znane także jako Laboratorium Wektor.



Wektor powstał w 1974 roku przy tajnym mieście Kolcowo na Syberii w ramach Biopreparatu, instytucji zrzeszającej najlepsze laboratoria biologiczne Kraju Rad i kilkanaście fabryk wojskowych. Od początku działalności tego ośrodka jego celem było przygotowanie się na wojnę biologiczną ze zgniłym Zachodem. Samo jego istnienie było oczywiście tajemnicą przez wiele lat. Tutaj pracowano nad wirusami m.in. ospy prawdziwej, gorączki krwotocznej Marburg oraz eboli, a największe sukcesy zespół Wektora osiągał w latach 80. XX wieku — już w czasie obowiązywania Konwencji o broni biologicznej, której ZSRR był sygnatariuszem.

Ponieważ, jak wspomnieliśmy, pod koniec lat siedemdziesiątych Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że ospa prawdziwa została wytępiona z powierzchni Ziemi, tym samym powoli zaniechano szczepień przeciw tej chorobie, co uczyniło z niej znów doskonałą broń biologiczną.



W latach 80. program związany z ospą szedł więc w Wektorze pełną parą. Zwłaszcza po genetycznym "podrasowaniu" wirusów, które pozwoliło osiągnąć niewyobrażalną 95 proc. śmiertelność wśród zarażonych. Gdy USA na mocy prawa międzynarodowego, zaczęło się domagać otwarcia Wektora dla inspekcji, linia produkcyjna została zamaskowana, a wirus przeniesiono do magazynów w Zagorsku. Było go, bagatela, 20 ton!



Zdjęcie Wirus marburski wywołujący gorączkę krwotoczną / SCIENCE PHOTO LIBRARY/Science Photo Library/East News / East News

W Wektorze dochodziło również do śmiertelnych wypadków z udziałem genetycznie modyfikowanych wirusów. W 1988 roku kierujący w instytucie zespołem badającym wirus marburski Nikołaj Ustinow pechowo ukuł się w kciuk igłą z zawirusowanym preparatem. Pomimo udzielanie pomocy medycznej Ustinow 15 dni umierał w niewyobrażalnym cierpieniu zamknięty w izolatce. Z nosa, ust i genitaliów ciekła mu krew, w końcu sączyła się także przez cienką jak pergamin skórę na ciele. W czasie sekcji zwłok kolejna osoba zaraziła się chorobą. Zmarła po 6 tygodniach. Mimo to od 1990 roku Wektor na polecenie Ministerstwa Obrony ZSRR produkował masowe ilości wirusa marburskiego na przyszłe potrzeby wojska.

Praca w Wektorze jest niebezpieczna także współcześnie. W 2004 roku laborantka Antonina Presniakowa przypadkowo ukłuła się igłą z wirusem Ebola. Została pochowana w hermetycznie zalutowanej cynowej trumnie typu Gruz 200 - takiej samej, w jakiej wracali zabici żołnierze rosyjscy z Afganistanu. W 2019 roku w laboratorium eksplodowała butla z gazem i wybuchł pożar. Jeden z pracowników trafił na intensywną terapię z powodu oparzeń. Oficjalnie żadne próbki wirusów i bakterii nie ucierpiały.

Ile takich wypadków udało się władzom ukryć tak jak do pewnego czasu wybuch w zakładach Majak? Tego się pewnie nie dowiemy.

Niedopatrzenie, które kosztowało wiele żyć

Jak to często w przypadku historii Związku Radzieckiego bywa, o pewnych wydarzeniach dowiadujemy się z “lekkim" opóźnieniem. Tak było w przypadku chociażby katastrofy kysztymskiej czy wybuchu w elektrowni w Czarnobylu. W 1993 roku za zgodą Borysa Jelcyna świat dowiedział się o wydarzeniach w ośrodku w Swierdłowsku, który miał miejsce w piątek 30 marca 1979 roku. Produkowano w nim na skalę przemysłową bakterię wąglika.



Z powodu niedopatrzenia z kadzi osuszającej kolejne partie tej śmiertelnej bakterii, przez szyb wentylacyjny, wypuszczono lotny proszek wąglikowy. Ta zabójcza emisja trwała kilka godzin. Według oficjalnych danych zmarło 66 osób. Władze, z pomocą radzieckiej Akademii Nauk, ogłosiły, że ofiary zaraziły się wąglikiem, jedząc zatrute mięso z nielegalnego uboju.



Prawdziwą przyczyną wypadku była iście słowiańska dezynwoltura w podejściu do zasad bezpieczeństwa. Jeden z pracowników wymontował z komory wadliwy filtr oczyszczający powietrze z wąglika, drugi nie przepisał informacji o tym do dziennika technicznego, trzeci włączył maszynerię bez żadnego zabezpieczenia. Następna zmiana, jak gdyby nigdy nic, założyła filtr dopiero następnego dnia.

Wyspa Odrodzenia: nazwa jak gorzki żart

Jeden z największych, jeśli nie największy, ośrodek testujący broń biologiczną usytuowany był na Ostrow Wozrożdienija - Wyspie Odrodzenia na terenie dzisiejszego Uzbekistanu.

“Broń testowano na otwartych przestrzeniach, co z oczywistych względów niosło ogromne zagrożenie dla całego rejonu. Żeby zapobiec przeniesieniu zarazków na ląd, najpierw doszczętnie wyjałowiono wyspę - wytruto wszelkie ptactwo oraz owady na niej żyjące. Testy broni prowadzono najczęściej w nocy, kiedy satelity szpiegowskie nie mogły podglądać tego, co się dzieje. Do ‘badań’ używano zwierząt: koni, małp, królików, osłów. Tysięcy. Piekło zdaje się jedynym odpowiednim określeniem dla tego miejsca" - opisuje Bartek Sabela w swojej książce “Może morze wróci".



Po rozpadzie ZSRR Armia Czerwona po prostu porzuciła ośrodek, pozostawiając pełne magazyny zabójczych substancji. Tak po prostu. Choć pod koniec lat 90. w okolicy odnotowano kilka przypadków zachorowań na dżumę oraz wąglika, to mimo wszystko ośrodek na Wyspie Odrodzenia “spał sobie spokojnie" aż do 2001 roku, gdy w wyniku wysychania Jeziora Aralskiego, wyspa połączyła się ze stałym lądem.



Dostęp na nią zyskały zwierzęta, a także każdy, kto dysponował zwykłym samochodem terenowym. Spanikowane władze Uzbekistanu wezwały na pomoc amerykańską armię. Międzynarodowa ekspedycja wysłana na Wozrożdieniją odnalazła doły przysypane cienką warstwą ziemi, w których zmagazynowano 100 ton wąglika! Substancje udało się zneutralizować. Jakie tajemnice pozostały jeszcze ukryte na Wyspie Odrodzenia — tego nikt nie wie.

Oficjalnie nic

Czy w laboratorium Wektor są wciąż prowadzone badania mogące być wykorzystane w produkcji broni biologicznej? Oficjalnie nie. W USA? Oficjalnie nie. Czy słynne od dwóch lat chińskie laboratorium w Wuhan się tym zajmuje? Oficjalnie nie. Co przelewa się w próbówkach laboratoryjnych innych krajów świata? Oficjalnie nic.



