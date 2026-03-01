Spis treści: Młodzi pokochali bycie whimsy Koniec z performance'ami, żyj dla siebie Chcesz być bardziej whimsy? Zrób to

Młodzi pokochali bycie whimsy

Młodsze pokolenie coraz częściej mówi o potrzebie bycia bardziej "whimsy" i prowadzeniu "whimsical life", czyli wprowadzania do codzienności lekkości, fantazji, odrobiny absurdu i świadomej dziecięcej radości. To nie jest ucieczka od rzeczywistości, lecz sposób reagowania na świat pełen presji, kryzysów i niepewności. Po latach dominacji estetyki minimalizmu, produktywności i "bycia poważnym", generacje Z i Alpha zaczynają wybierać kolor i zabawę. Widać to w modzie: pastelowe swetry z haftowanymi motywami, spinki w kształcie motyli jak w latach 90.,, ubrania inspirowane bajkami czy stylem vintage. W aranżacji wnętrz także mniej poważnie: oryginalne kształty luster, nietypowe lampy, mieszanie wzorów i faktur. W internecie: memy oparte na absurdzie, estetyka fairycore czy clowncore oraz viralowe trendy na platformach typu TikTok.

Whimsy to także sposób komunikacji: dystans do siebie, celebrowanie małych przyjemności, robienie rzeczy "bez sensu, ale z sercem", jak pieczenie ciasta w środku tygodnia czy kolekcjonowanie naklejek lub figurek jako dorosła osoba. Po prostu: mniej powagi, więcej zabawy.

Koniec z performance'ami, żyj dla siebie

Zostaw telefon, nie nagrywaj i nie fotografuj. Żyj dla siebie, tu i teraz David Tadevosian photography 123RF/PICSEL

W tym podejściu chodzi o odzyskanie sprawczości poprzez kreatywność i mini-rytuały, które nadają dniu charakter. To estetyka i postawa życiowa jednocześnie: zgoda na niedoskonałość, zabawę formą, mieszanie powagi z humorem. Bycie whimsy oznacza pozwolenie sobie na nieco ekscentryczności w świecie, który często wymaga standardów i "planu B" na każdą okazję.

Siece Campbell, amerykańska influencerka zwróciła w swoim filmiku uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt bycia whimsy: walkę z uzależnieniem od smartfona. - Mówiłam to wielokrotnie, a ludzie robią z tego teraz sensację, nawet udzieliłam na ten temat wywiadu Business Insider. Ludzie, po prostu wymieńcie telefon na "cegłę", przestańcie nagrywać i fotografować swoje wyjścia i podróże. Żyjcie i róbcie to dla siebie, ograniczcie uczucie wymuszonych performance'ów, które wprowadzają presję - mówi.

Chcesz być bardziej whimsy? Zrób to

Wprowadzenie trochę whimsy do życia przyda się w każdym wieku 123RF/PICSEL

Aby wprowadzić whimsy do swojego życia, trzeba najpierw dać sobie przyzwolenie na niepraktyczność i spontaniczność. To może oznaczać drobne zmiany: wybór ubrań, które wywołują uśmiech zamiast tylko pasować do wszystkiego, przearanżowanie przestrzeni przez dodanie koloru lub przedmiotu czysto dekoracyjnego, wprowadzenie kreatywnych hobby. Warto praktykować uważność na to, co nas autentycznie cieszy, czy to rysowanie, tworzenie kolaży, pisanie krótkich historii, chodzenie na długie spacery bez planu. Zmniejszenie lub wyeliminowanie na jakiś czas korzystania z telefonu i scrollowania bez sensu.

Whimsy buduje odporność psychiczną, bo uczy elastyczności myślenia i pozwala zobaczyć więcej niż jeden scenariusz w trudnej sytuacji. Wprowadza element zabawy tam, gdzie wcześniej była wyłącznie presja. Czy warto? Dla wielu osób tak, bo taka postawa obniża poziom chronicznego stresu i przypomina, że życie to nie tylko projekty i cele, lecz również doświadczenie estetyczne i emocjonalne. Whimsy może odmienić sposób myślenia z "muszę" na "mogę", z "powinnam/powinienem" na "chcę spróbować". Ta z pozoru niewielka zmiana często prowadzi do większej odwagi, większej kreatywności i bardziej autentycznego, satysfakcjonującego życia tu i teraz i tylko dla siebie. A to może naprawdę bardzo wiele zmienić.

