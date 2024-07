Po przeanalizowaniu kilkuset witryn i aplikacji oferujących w sieci usługi sprzedażowe okazało się, że wiele z nich stosuje złe praktyki marketingowe , mające na celu wprowadzenie konsumenta w błąd i tym samym zachęcenie go do dokonania zakupów.

"Międzynarodowa Sieć Ochrony Konsumentów, której członkiem jest polski UOKiK, przeprowadziła badania branży e-commerc e, podczas których sprawdzono stosowanie tzw. d ark patterns. Są to złe praktyki w różnych obszarach działalności sklepów internetowych, które mają na celu zmanipulowanie klientów tak, aby zmaksymalizować zyski " - informuje UOKiK.

Po przeanalizowaniu praktyk 642 przedsiębiorstw, UOKiK wyniki tego badania podsumowuje jednym słowem - porażające . Okazuje się bowiem, że aż 75,7 proc. podmiotów stosowało przynajmniej jedną technikę manipulacyjną, a 66,8 proc. stosowało co najmniej dwie.

"W ocenie UOKIK najczęściej stosowaną praktyką manipulacyjną jest preselekcja - po wybraniu oferty domyślną konfiguracją opcji (np. usług dodatkowych, jak ubezpieczenie, wysyłki, metody płatności) są te, na których sklep zarobi najwięcej. Ponadto najkorzystniejsze konfiguracje mogą być oznaczane jako najczęściej wybierane, co może być kłamstwem , które ma nas zachęcić do dodatkowych wydatków" - czytamy na stronie UOKiK.

Ponadto przedsiębiorcy z branży e-commerce bardzo często stosują praktyki określane jako "dark patterns", które służą do manipulowania konsumentem . "Najczęściej są nimi liczniki odmierzające fikcyjny czas do końca promocji lub praktyki polegające na niezgodnym z rzeczywistością informowaniu , ile osób zainteresowanych jest daną ofertą lub która z nich jest najczęściej wybierana" - wynika z analiz UOKiK.

Na co należy uważać podczas zakupów w sieci?

Na co należy uważać podczas zakupów w sieci? 123RF/PICSEL

W marcu br. głośno zrobiło się o decyzji prezesa UOKiK , który nałożył karę na Amazon za wprowadzanie konsumentów w błąd. Wówczas mowa była m.in. o nieprawdziwych informacjach o dostępności produktów i terminach dostaw - czyli praktykach zaliczanych do wspomnianych "dark patterns".

Przy składaniu zamówień widoczny był licznik wskazujący, kiedy dany produkt dotrze do konsumenta, o ile złoży on zamówienie w określonym terminie. Przy niektórych produktach prezentowana była też liczba dostępnych sztuk (np. liczba dostępnych sztuk: 2; "Zamów w ciągu 2 godz. 38 min."). Tak przekazywane informacje nakładają na konsumenta presję do jak najszybszego złożenia zamówienia, aby zagwarantować sobie, że otrzyma produkt - uważa UOKiK.