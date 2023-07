Od kilku dni internet rozgrzał się do czerwoności za sprawą fotografii kobiety i mężczyzny uprawiających seks oralny w jednej z fotobudek znajdujących się na terenie festiwalu Open'er. Początkowo media twierdziły, że fotografia pojawiła się na dużych telebimach scenicznych, ale zaprzecza temu agencja Alter Art organizująca festiwal, która wydała oświadczenie.

"W przestrzeni publicznej ukazały się nieprawdziwe, powielane przez niektóre media informacje, mówiące, że w trakcie tegorocznej edycji Open’era na ekranach scenicznych były wyświetlane zdjęcia uczestników festiwalu wykonane w fotobudkach partnerów. Jest to kłamstwo i fake news. Oświadczamy, że żadne materiały tego rodzaju nie były kiedykolwiek udostępniane na ekranach scenicznych. Co więcej, nigdy nie było takich planów".

Zatem jak to możliwe, że fotografia, na której widzimy miłosne uniesienia wraz z grafiką "Open’er Festiwal 2023" trafiły do sieci? Interia wysłała pytania do organizatora festiwalu Alter Art, próbując ustalić, czy fotografia jest prawdziwa, do kogo należała fotobudka, oraz poprosiliśmy o podanie dokładnego modelu foto-budki.

W odpowiedzi na nasze pytania Alter Art przesłało nam następującą informację:

"Zdjęcia w fotobudce w strefie IQOS (Philip Morris) były zdjęciami prywatnymi. Nie pojawiały się na żadnych festiwalowych ekranach. Na pozostałe pytania odpowie osoba odpowiedzialna na wykonywanie zdjęć oraz całą strefę Philip Morris Polska S.A."

Zatem, jak wynika z informacji przekazanych przez Alter Art - fotobudka, w której miało zostać wykonane zdjęcie dwojga osób uprawiających seks oralny, należała do Philip Morris Polska S.A. Interia skontaktowała się biurem prasowym Philip Morris Polska S.A, pytając o wydarzenie z festiwalu.

Jeśli fotografie nie były wyświetlane na telebimach scenicznych, to w jaki sposób przedostały się do internetu? - Niewykluczone, że do fotobudki był podłączony monitor, który w czasie rzeczywistym wyświetlał zrobione w środku zdjęcia. Wówczas ktoś wykonał fotografię zdjęcia widniejącego na monitorze i je rozpowszechnił - mówi nam właściciele jednej z warszawskich firm zajmującej się wynajmem fotobudek.

Naszego rozmówcę dopytujemy, czy fotografie wykonywane w fotobudce są zapisywane i archiwizowane, oraz czy osoba będąca na takiej fotografii posiada do niej prawa autorskie.

- Wszystko zależy od warunków umowy, które powinny być ustalone pomiędzy operatorem foto-budki a osobami chcącymi się sfotografować. Ponadto istnieje wiele, różnych rozwiązań softwarowych odpowiedzialnych za archiwizację fotografii. Jedne są bezpieczne, inne bez problemu można szybko złamać i wykraść z nich fotografie.

- W naszej firmie przez 60 dni archiwizujemy zabezpieczone fotografie, a następnie je usuwamy. Jednak tak jak powiedziałem - to, jak długo będziemy archiwizować zdjęcia, czy mogą one być wykorzystywane do celów marketingowych na naszej stronie, kto może mieć do nich dostęp, zależy od indywidualnych ustaleń z klientem.

W momencie publikowania artykułu firma Philip Morris Polska S.A. nadal nie odniosła się do naszych pytań:

Czy zdjęcie, które wyciekło do internetu z dwojgiem osób uprawiających seks oralny podczas festiwalu Open’er, zostało wykonane w foto-budce w strefie IQOS?

Czy fotobudka jest Państwa własnością, czy została ona wynajęta od zewnętrznej firmy? Jeśli została wynajęta, to od jakiej firmy?

Czy osoby robiące sobie zdjęcia w fotobudce podpisywały jakieś dokumenty zezwalające na publikowanie ich wizerunku w przestrzeni publicznej podczas festiwalu Open'er?

Czy fotobudka, w której zrobiono zdjęcie dwojgu osób uprawiających seks oralny, miała zamontowane zewnętrzne monitory, na których wyświetlały się na żywo zdjęcia wykonywane w fotobudce lub po upływie jakiegoś czasu?

W jaki sposób zdjęcia dwojga osób uprawiających seks w fotobudce w strefie IQOS zostały rozpowszechnione?

Jeśli otrzymamy odpowiedzi od biura prasowego Philip Morris Polska S.A, niezwłocznie zaktualizujemy tekst.