Wielu klika "akceptuj'" w e‑PIT, a później dzwoni skarbówka. Te 4 błędy kończą się korektą

Spis treści: Błędy w pracowniczych rozliczeniach podatku PIT - jak ich uniknąć? Jakie błędy w rozliczeniach podatkowych popełniają rodzice? Błędy przedsiębiorców w rozliczeniach podatkowych

Błędy w pracowniczych rozliczeniach podatku PIT - jak ich uniknąć?

Wielu pracowników żyje w przekonaniu, że skoro otrzymali PIT‑11, a w "Twoim e‑PIT" wszystko było już przygotowane do akceptacji, to rozliczenie podatku sprowadza się do jednego kliknięcia. System potrafi wiele, ale niestety nie zastąpi zdrowego rozsądku. A odpowiedzialność za prawidłowe zeznanie, zgodnie z art. 45 ustawy o PIT, niezmiennie spoczywa na podatniku.

Istnieją cztery obszary, w których urzędy skarbowe najczęściej dostrzegają nieścisłości w zeznaniach podatkowych PIT.

1. Koszty uzyskania przychodu liczone "na oko"

Pracownicze koszty uzyskania przychodu mają sztywne limity roczne. W 2025 r. obowiązują m.in.:

3000 zł - przy jednym stosunku pracy w tej samej miejscowości,

4500 zł - przy kilku stosunkach pracy w tej samej miejscowości,

3600 zł - przy dojazdach z innej miejscowości,

5400 zł - przy kilku etatach i dojazdach spoza miejscowości zakładu pracy.

Urzędy patrzą na sumę kosztów w skali roku, a nie na pojedynczy PIT‑11. Jeśli pracowałeś u dwóch pracodawców, każdy mógł naliczyć pełne miesięczne koszty. W efekcie w zeznaniu rocznym pojawia się nadwyżka ponad limit.

Nawet jeśli błąd wynika z danych przekazanych przez płatnika, to podatnik odpowiada za prawidłowość zeznania. Korekta leży po twojej stronie.

Jak to naprawić?

Zsumuj koszty ze wszystkich PIT‑11 i porównaj je z właściwym limitem rocznym. Jeśli przekroczyłeś limit, złóż korektę PIT‑37 i zmniejsz koszty do dopuszczalnej kwoty. Dopłać różnicę wraz z odsetkami naliczanymi od dnia po terminie płatności podatku. Korekta złożona w e‑Urzędzie Skarbowym zajmuje zaledwie kilka minut, a im szybciej ją wykonasz, tym niższe będą naliczone odsetki.

2. Bilety okresowe na dojazd

Jeśli mieszkasz poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i dojeżdżasz transportem publicznym, możesz rozliczyć koszty faktycznie poniesione, pod warunkiem że posiadasz imienne bilety okresowe. Często daje to wyższe odliczenie niż ryczałt. I tu zaczynają się komplikacje. Bilety są w aplikacji, faktura przyszła mailem, a dokument wystawiono na współmałżonka. A urząd, w ramach czynności sprawdzających, prosi o dowód poniesienia wydatku.

Podczas rozliczania podatku wciąż popełniamy błędy. Zdj. ilustracyjne 123RF/PICSEL

Brak imiennego dokumentu eliminuje prawo do kosztów faktycznych. Wtedy pozostaje jedynie limit ryczałtowy.

Jak to naprawić?

Jeśli dysponujesz imiennymi biletami, przechowuj je przez 5 lat od końca roku podatkowego. Gdy dokumentów brakuje, w korekcie należy wrócić do ryczałtowych kosztów pracowniczych, a jeśli przewoźnik może wystawić duplikat, warto o niego wystąpić przed złożeniem korekty. Urząd zwykle najpierw prosi o wyjaśnienia, a sprawę można szybko zamknąć, dostarczając komplet wymaganych dokumentów.

3. 50 proc. koszty autorskie

Programiści, graficy, dziennikarze i copywriterzy należą do grup zawodowych, w których często stosuje się podwyższone, 50‑procentowe koszty uzyskania przychodu. To rozwiązanie atrakcyjne, ale obwarowane konkretnymi warunkami:

musi powstać utwór w rozumieniu prawa autorskiego,

musi nastąpić przeniesienie praw lub udzielenie licencji,

honorarium autorskie musi być wyodrębnione w umowie i ewidencji.

Minister Finansów w interpretacji ogólnej podkreślił, że sama kreatywna praca nie wystarcza. Brak ewidencji utworów lub brak wyraźnego podziału wynagrodzenia powoduje, że 50 proc. KUP nie przysługuje podatnikowi. Wtedy urząd przelicza koszty według standardowych limitów.

Jak to naprawić?

Sprawdź umowę i sposób naliczania honorarium. Jeśli warunki nie zostały spełnione, złóż korektę i zastosuj zwykłe koszty. Przygotuj również dokumentację, jeśli fiskus zażąda potwierdzenia.

4. "Twój e‑PIT" - wygoda, która potrafi uśpić czujność

Usługa "Twój e‑PIT" obejmuje m.in. formularze PIT‑37 i PIT‑38, prezentując podatnikowi gotowe zeznanie do akceptacji. Wiele osób ogranicza się więc do jednego kliknięcia, zakładając, że system zrobił wszystko za nich. System bazuje tylko na danych od płatników i instytucji finansowych. Nie obejmuje biletów okresowych, nie wie o darowiźnie dla lokalnej OPP i nie skoryguje błędnych kosztów z dwóch etatów.

Automatyczna akceptacja oznacza pełną odpowiedzialność za treść zeznania podatkowego. Milcząca akceptacja po 30 kwietnia również.

Jak to naprawić?

Zaloguj się do e‑Urzędu Skarbowego.

Wybierz opcję korekty.

Uzupełnij brakujące dane lub popraw koszty.

Wyślij elektronicznie i zachowaj UPO.

Korekta elektroniczna nie wymaga uzasadnienia. Wystarczy poprawić dane.

Jeszcze jedna rzecz, o której rzadko się mówi

Wielu pracowników zapomina o przychodach z zagranicy albo z drobnych umów cywilnoprawnych. Tymczasem system wymiany informacji międzynarodowych działa coraz sprawniej. Dane z banków, platform i zagranicznych pracodawców trafiają do KAS automatycznie.

Jakie błędy w rozliczeniach podatkowych popełniają rodzice?

Ulga prorodzinna uchodzi za jedną z najprostszych preferencji podatkowych. Jeżeli masz dziecko, wpisujesz PESEL, a system wylicza odliczenie. W rzeczywistości to jeden z najczęściej korygowanych elementów w PIT‑37. Błędy rzadko wynikają ze złej woli. Najczęściej są efektem pośpiechu i zbyt dużego zaufania do automatycznego rozliczenia.

1. "0 zł podatku" i utracona ulga na dziecko

System pokazuje "0 zł do zapłaty", więc wielu rodziców uznaje, że temat jest zamknięty. Natomiast ulga prorodzinna pozwala na dodatkowy zwrot niewykorzystanej części do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z tego rozwiązania można skorzystać, jeśli podatek jest zbyt niski, by w pełni "skonsumować" ulgę. Różnica może wrócić na konto jako realny zwrot. Według danych Ministerstwa Finansów z rozliczeń za 2024 r. blisko 1,8 mln podatników skorzystało z tej możliwości.

"Twój e‑PIT" nie zawsze automatycznie uwzględnia dodatkowy zwrot. Jeśli nie zaznaczysz odpowiedniej opcji lub nie uzupełnisz składek, pieniądze po prostu przepadają.

Jak naprawić błąd?

Sprawdź wysokość przysługującej ulgi i zapłaconych składek.

Porównaj je z kwotą faktycznie odliczoną.

Jeśli część ulgi pozostała niewykorzystana, złóż korektę PIT‑37 i wypełnij część dotyczącą dodatkowego zwrotu.

Zachowaj UPO i monitoruj status zwrotu w e‑Urzędzie Skarbowym.

Często chodzi o kilkaset, a czasem nawet kilka tysięcy złotych. To nie są symboliczne kwoty.

2. Ulga na jedno dziecko i próg dochodowy

Przy jednym dziecku obowiązuje limit dochodu:

112 000 zł : dla małżeństw i samotnych rodziców,

56 000 zł: dla podatników, którzy nie są małżeństwem.

Dochód liczony jest według zasad ustawowych, obejmuje określone źródła i pomniejszenia. Problem pojawia się wtedy, gdy podatnik przekracza próg o kilkaset złotych, a mimo to odlicza ulgę w pełnej wysokości. Urzędy porównują dane z wielu źródeł, więc różnice wychodzą błyskawicznie. Przekroczenie limitu choćby o 1 zł oznacza całkowitą utratę prawa do ulgi. Tu nie ma proporcji ani częściowego odliczenia.

Jak naprawić błąd?

Przelicz dochód według zasad ustawowych, nie według "wynagrodzenia na rękę". Jeśli próg został przekroczony, złóż korektę i usuń ulgę. Dopłać różnicę podatku wraz z odsetkami naliczanymi od dnia po terminie płatności. Urząd zwykle najpierw prosi o wyjaśnienia. Szybka odpowiedź pozwala zakończyć sprawę bez postępowania karnego skarbowego.

3. Dwoje rodziców, jedno dziecko, podwójna ulga

To klasyczny scenariusz przy rozwodzie lub rozstaniu. Każdy z rodziców wpisuje dziecko w swoim PIT i odlicza pełną ulgę. System przyjmie oba zeznania, ale analiza krzyżowa danych szybko pokaże podwójne odliczenie. Prawo pozwala dowolnie podzielić ulgę - 50/50, 70/30, a nawet 100/0 - pod warunkiem że łączna kwota nie przekroczy ustawowego limitu.

Jak naprawić błąd?

Ustal z drugim rodzicem proporcję podziału. Jedna ze stron powinna złożyć korektę i zmniejszyć odliczenie. W przypadku sporu warto mieć dokumenty potwierdzające faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej. Urząd wzywa zwykle obie strony. Szybkie porozumienie oszczędza miesięcy korespondencji.

4. Pełnoletnie dziecko i dochód

Ulga przysługuje również na pełnoletnie dziecko uczące się, ale tylko wtedy jeśli jego dochód nie przekroczy ustawowego limitu (z wyłączeniem renty rodzinnej). W 2025 r. limit nadal jest powiązany z kwotą wolną od podatku.

Kłopot pojawia się, gdy student dorabia w wakacje lub na umowie zlecenia. Kilka dodatkowych zleceń może przekroczyć limit, a rodzic, w dobrej wierze, odlicza ulgę. Urząd weryfikuje dane z PIT‑11 dziecka, więc różnica wychodzi natychmiast.

Jak naprawić błąd?

Sprawdź dochody dziecka przed złożeniem zeznania. Jeśli limit został przekroczony, złóż korektę i usuń ulgę. A jeśli nie, zachowaj dokumenty potwierdzające status ucznia lub studenta. Obowiązuje pięcioletni termin na korektę, ale im szybciej ją złożysz, tym lepiej.

Błędy przedsiębiorców w rozliczeniach podatkowych

Przedsiębiorca żyje w trybie ciągłej decyzji. Sprzedaż, koszty, płynność, ZUS, VAT. PIT roczny bywa traktowany jak formalne podsumowanie roku. A to właśnie tu wychodzą drobiazgi, które potrafią zmienić wynik o kilka tysięcy złotych.

1. Zaokrąglenia i różnice groszowe

Błędne zaokrąglenie podstawy opodatkowania czy podatku do pełnych złotych wciąż pojawia się w kontrolach krzyżowych. W PIT-36 i PIT-36L obowiązują konkretne zasady zaokrągleń. Końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a powyżej podwyższa do pełnego złotego. Różnice groszowe w kilku pozycjach potrafią wygenerować rozbieżność z zaliczkami.

Urząd porównuje roczne zeznanie z wpłaconymi w trakcie roku zaliczkami. Nawet niewielka różnica może uruchomić czynności sprawdzające.

Jak naprawić błąd?

Zweryfikuj podstawę opodatkowania i podatek według zasad ustawowych.

Sprawdź zgodność z wpłaconymi zaliczkami.

Złóż korektę deklaracji i dopłać brakującą kwotę z odsetkami.

Jeśli korekta zwiększa nadpłatę, możesz odzyskać środki wraz z oprocentowaniem liczonym od dnia powstania nadpłaty.

2. Składki ZUS i zdrowotne

Od czasu zmian w zasadach naliczania składki zdrowotnej sposób jej odliczania zależy od wybranej formy opodatkowania. Skala podatkowa, podatek liniowy i ryczałt mają własne, odrębne reguły. To właśnie na tym etapie pojawia się wiele błędów: przedsiębiorcy odliczają składkę według zasad obowiązujących w poprzednich latach, przekraczają roczny limit przy podatku liniowym albo pomijają składki zapłacone już po zakończeniu działalności.

Moment zapłaty składki decyduje o roku odliczenia. Składka zapłacona w styczniu 2026 r. za grudzień 2025 r. wpływa na rozliczenie 2026, nie 2025.

Jak naprawić błąd?

Sprawdź daty faktycznej zapłaty składek.

Zweryfikuj limit odliczenia właściwy dla Twojej formy opodatkowania.

Skoryguj zeznanie i - jeśli trzeba - również zaliczki.

W wielu przypadkach korekta oznacza zwrot pieniędzy, a nie dopłatę.

3. Ulgi "z przyzwyczajenia". Warunki trzeba spełniać co roku

Korzystanie z ulg podatkowych wymaga spełnienia jasno określonych warunków, a te zmieniają się wraz z nowymi przepisami, skalą przychodów czy samym profilem działalności. Mimo to wielu przedsiębiorców traktuje preferencje jako stały element rozliczenia, nie zauważając, że to, co było zasadne rok czy dwa lata temu, dziś może już nie spełniać ustawowych kryteriów.

Zawsze sprawdzaj, czy dana ulga podatkowa na pewno ci przysługuje 123RF/PICSEL

Brak odrębnej ewidencji dla ulgi B+R albo brak wyodrębnienia kwalifikowanego dochodu przy IP Box może skutkować zakwestionowaniem całej preferencji, nie tylko jej części.

Jak naprawić błąd?

Zweryfikuj, czy spełniasz warunki materialne i formalne ulgi, a następnie uzupełnij brakującą dokumentację. Jeśli warunki nie zostały spełnione, złóż korektę i przelicz podatek według zasad ogólnych. W razie wątpliwości warto rozważyć wniosek o interpretację indywidualną na przyszłość. To zabezpieczenie przed sporem.

4. Forma opodatkowania. Decyzja, która wraca w rozliczeniu rocznym

Przedsiębiorcy mogą zmieniać formę opodatkowania w określonych terminach. Zdarza się, że ktoś uznaje, że "bardziej opłacał się ryczałt" i próbuje to odwrócić w zeznaniu rocznym. Forma wybrana w terminie wiąże przez cały rok podatkowy. Zeznanie roczne odzwierciedla decyzję podjętą wcześniej.

Brak złożenia oświadczenia o zmianie formy w ustawowym terminie do 20 lutego powoduje, że przedsiębiorca pozostaje przy dotychczasowej formie, nawet jeśli księgowość była prowadzona inaczej.

Jak naprawić błąd?

Sprawdź, czy zmiana formy została skutecznie zgłoszona. Jeśli nie, złóż korektę zgodną z obowiązującą formą. Ureguluj ewentualne różnice podatkowe. Tu korekta bywa bolesna finansowo, lecz szybkie działanie ogranicza ryzyko sankcji.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 166: Karolina Karolczak INTERIA.PL