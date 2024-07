Owoce czarnej porzeczki dojrzewają na początku lipca i właśnie wtedy rozpoczynają się jej zbiory . Co ciekawe - roślina owocuje dopiero w trzecim roku od jej posadzenia , a najbardziej obfita w owoce jest rok później.

Czarna porzeczka to prawdziwa, naturalna bomba witaminowa. Jest ona doskonałym źródłem witaminy C, A, E oraz z grupy B. To jednak nie wszystko, ponieważ w czarnej porzeczce znajdziemy takie minerały jak: wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk, miedź, mangan.